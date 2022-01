El desgarrador mensaje que un actor de “Nosotros los nobles” y “Club de cuervos” publicó para recordar a su padre, víctima del coronavirus

“Me tomé esta foto la noche que me avisaron que intubarían a mi padre. Nunca he llorado tanto en mi vida. El doctor nos dijo que tenía un 20% de probabilidades de salir adelante. En realidad, esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír. 3 semanas después perdió la batalla contra el COVID. Hace 10 meses, no alcanzó la vacuna”, escribió Méndez.

El actor envió un mensaje a sus seguidores y con tristeza pidió que se cuidaran del covid-19 y sus nuevas variantes.

“Ómicron ya está por todos lados y como hemos visto en otros países, ésta será la ola más grande de contagios. Y si bien escuchamos que los síntomas son leves, esto es en las personas vacunadas o que ya tuvieron una infección previa. Esta variante contagiará a cientos de miles más en el país y tristemente habrá más muertes”, agregó el actor.

Además: Rebelde: qué personajes de la versión mexicana aparecen en la nueva serie de Netflix

. La gran mayoría de los pacientes que requieren hospitalización no están vacunados. Esta es mi historia y no tiene porque que ser la tuya. Vacúnate, y si ya eres elegible, toma tu refuerzo y sigamos cuidándonos. Recuerda que la vacuna no es sólo por ti, es por todos. Por la comunidad. Por nuestro país que tiene una de las tasas de letalidad por COVID más altas del mundo”, concluyó.