El desgarrador testimonio de Paris Hilton ante los legisladores: “Era solo una niña y me sentía violada todos los días”

París Hilton, pertenece a una de las familias más adineradas de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Paris Hilton ofreció un duro testimonio ante la Comisión de Justicia Criminal de la Legislatura estatal de Utah sobre el abuso que sufrió hace años en la escuela Provo Canyon, un internado del estado, cuando tenía 16 años.

“Hablar de algo tan personal fue y sigue siendo aterrador”, dijo Hilton ante el comité. Esa experiencia ha sido la causante de traumas y 22 años después le sigue provocando pesadillas. “Ojalá pudiera decir que fue solo un sueño, pero no es así”, agregó Hilton.

La celebridad de 39 años, compareció ante la comisión el lunes 8 de febrero e indicó que los niños fueron “inmovilizados, golpeados, arrojados contra las paredes, estrangulados y abusados sexualmente con regularidad” en la institución. Además, presionó a favor de la creación de un proyecto de ley que exija más supervisión gubernamental en este tipo de instituciones.

Tras su testimonio y de otras víctimas, la medida fue aprobada por unanimidad.

“No puedo irme a dormir por la noche sabiendo que hay niños que están experimentando el mismo abuso por el que pasamos tantos otros y yo”, agregó Paris Hilton ante las autoridades locales.

La celebridad pidió al presidente Joe Biden y a los líderes del Congreso que tomen medidas a nivel federal. “Este es solo el primer paso”, dijo Hilton a los periodistas. “Este proyecto de ley definitivamente ayudará a muchos niños, pero obviamente hay más trabajo por hacer y no voy a detenerme hasta que ocurra el cambio”, agregó.

La pesadilla recurrente

“Mi nombre es Paris Hilton, soy una sobreviviente de abuso institucional, y hablo en nombre de los cientos de miles de niños que actualmente se encuentran en centros de atención residencial en los Estados Unidos”, fueron las palaras con las que comenzó su testimonio.

“Durante los últimos 20 años he tenido una pesadilla recurrente en la que dos extraños me secuestran en medio de la noche, me registraron sin ropa y me encerraron en una instalación. Ojalá pudiera decirles que esta pesadilla inquietante fue simplemente un sueño, pero no lo es”.

Cuando tenían 16 años, Hilton fue enviada a la escuela Provo Canyon durante once meses. En ese lugar dijo que fue abusada mental y físicamente. Además, recordó que los miembros del personal la golpeaban, la obligaban a tomar pastillas, la miraban mientras se duchaba y la enviaban a confinamiento solitario sin ropa como castigo.

La peor era el momento de la ducha. “Cada vez que usaba el baño o me duchaba, se monitoreaba. A los 16 años, cuando era niña, sentí sus ojos penetrantes mirando mi cuerpo. Era solo una niña y me sentía violada todos los días”, dijo Hilton.

Otras confesiones en el documental This is Paris

“Siento que todo el mundo cree conocerme… Pero nadie sabe realmente quién soy… A veces ni siquiera yo misma lo sé”. Son las palabras de Paris Hilton, en el tráiler del documental sobre su vida, This is Paris, que se lanzó el 14 de septiembre de 2020 en Youtube.

La celebridad más famosa de la “dinastía Hilton” se ha sincerado sobre su infancia y adolescencia, y desvelado cómo se siente en ocasiones: “estoy tan acostumbrada a interpretar a un personaje y que me guste, que me cuesta ser ‘normal’”, dijo en su momento durante una publicación exclusiva para People.

Y es que, a raíz de este lanzamiento, Paris Hilton ha hablado en profundidad de su pasado con esta revista, desvelando trágicos sucesos que han marcado su vida y confesando incluso haber sido víctima de abusos y traumas: “todavía tengo pesadillas”, admitió.

Trauma escolar

Hija primogénita de Kathy y Henry Hilton, y bisnieta de Conrad Hilton (fundador de Hilton Hotels & Resort), Paris Hilton nació en Nueva York el 17 de febrero de 1981. Por sus venas corre sangre italiana, alemana, noruega, inglesa e irlandesa. Tiene tres hermanos menores: Nicholai Olivia “Nicky” Hilton, Barron Nicholas Hilton II y Conrad Hughes Hilton II.

A pesar de la más que acomodada situación económica de su familia, recientemente Paris Hilton ha confesado que su infancia y adolescencia fueron “traumáticas”, según desveló en el tráiler del documental, This Is Paris donde dijo: “durante mi infancia me sucedió algo sobre lo que nunca he hablado con nadie”.

Hilton compartió con la revista People: “La gente asume que mi vida ha sido fácil, pero quiero mostrarle al mundo quién soy en realidad”, dijo en una entrevista con la revista. La “celebritie” explicó entonces las tentaciones y castigos que la rodearon en su adolescencia, y las consecuencias que eso tuvo.

“Mis padres eran tan estrictos que alimentaban mis ganas de rebelarme”, comentó, y dijo que “era muy fácil escabullirse para ir a clubes y fiestas”. A raíz de todo esto, Kathy y Henry enviaron a la mayor de sus hijas a varios internados especializados en el comportamiento y el desarrollo mental. Ahí empezó esa pesadilla con la que Paris todavía sueña, y por la que “tenía ataques de pánico y lloraba a diario”.

Porque en una de estas instituciones, Provo Canyon School, Hilton confesó haber vivido “una tortura continua”. En sus propias palabras: “tenía a personas gritándome en la cara desde que me despertaba hasta que me iba a la cama. Nos decían cosas terribles para hacernos sentir mal con nosotros mismos y nos hacían bullying”.

De hecho, Paris Hilton habló incluso de castigos y abusos físicos: “nos pegaban y estrangulaban”, relató. Y habló, igual que otros compañeros, incluso de castigos que llevaban desde ser medicados a encerrados: “querían que estuviéramos tan asustados que no pudiéramos desobedecerlos”.

Además, estaba demasiado controlada como para poder contarle a sus padres lo que pasaba, por lo que permaneció en ese infierno hasta los 18 años, cuando regresó a Nueva York y decidió callar lo ocurrido: “me sentía demasiado agradecida por haber salido de allí que no quería ni mencionarlo”, explicó y dijo que además “estaba avergonzada como para hablar de ello”.

Fama “Parisina”

Años después, Hiltón se ha sincerado sobre ello: “escondí mi verdad durante demasiado tiempo, pero estoy orgullosa de la mujer en la que me he convertido”. Eso sí, las intenciones de Hilton con este documental no son únicamente mostrar su verdad al mundo, sino que va más allá.

“Quiero que esos lugares cierren y rindan cuentas, y quiero ser una voz para todos los niños y adultos del mundo entero que hayan padecido experiencias similares”, afirmó con contundencia, y aseguró: “quiero que esto se acabe y haré todo lo posible para lograrlo”.

Como fuera, Paris Hilton rehízo su vida y terminó convirtiéndose en toda una estrella, aunque su fama ha estado salpicada de escándalos, incluyendo detenciones policiales por conducir ebria, fumar marihuana o estar en posesión de drogas como la cocaína.

De hecho, cuando ya empezaba a ser famosa gracias a su participación en la serie The Simple Life junto con su mejor amiga de la infancia Nicole Richie, esta popularidad se incrementó a raíz de una polémica de índole sexual.

El escándalo en cuestión fue que su exnovio, Rick Solomon, filtró un vídeo en el que ambos mantenían relaciones íntimas. Un suceso que convirtió a Paris, que declaró no haber dado su consentimiento para esta divulgación, en mundialmente conocida al aparecer muchísimos sitios webs, oficiales o no, dedicados a ella.

“Nunca recibí ni un centavo por ese vídeo…. Es simple y llanamente dinero sucio, y (Salomon) debería donarlo todo a alguna asociación de víctimas de abuso sexual o algo por el estilo”, dijo Paris sobre el tema a la revista GQ años después, y confesó: “para ser sincera, ya no pienso en ello”.

Como fuera, Paris Hilton no dejó de trabajar como actriz tanto interpretando a personajes como haciendo de sí misma, apareciendo en películas como Wonderland (2003), The Hillz (2004), House of Was (2005) o Repo! The Genetic Opera (2008). Y en series como The O.C, My Name Is Earl, o Supernatural.