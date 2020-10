El día que María Teresa Martínez le dio voz al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

La actriz guatemalteca María Teresa Martínez falleció a los 84 años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante más de siete décadas, María Teresa Martínez hizo del teatro su vida y su pasión. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue uno de tantos lugares en los que fue ovacionada, recinto que seguramente iluminará a través de la enseñanza que dejó y que, durante muchas obras, se encargó de demostrar la importancia de la cultura en el país.

Le puede interesar Muere María Teresa Martínez, leyenda del teatro guatemalteco Keneth Cruz 16 de octubre de 2020 a las 10:13h

Bajo el lema: Guatemala tiene algo que decirte, la actriz guatemalteca participó en un segmento de una entidad bancaria nacional, el cual se publicó en YouTube en mayo de 2017 y generó varias reacciones.

Martínez le dio voz al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a través de una pieza audiovisual que reflejó el recorrido por ese emblemático lugar que ha sido testigo del gran talento nacional e internacional.

Dirigido por Jayro Bustamante, el clip de 3.54 minutos evidencia la calidad de María Teresa Martínez y qué, con su inconfundible voz, relató la historia de ese recinto, que ha privilegiado de anécdotas a diversidad de artistas que han sido apreciados por multitudes.

“Mis escenarios, mis tras bastidores, mis corredores, mis jardines y todos mis lugares secretos en donde ahora puedes liberar tu cuerpo y tu mente, fueron en algún momento un fuerte militar, incluso una prisión, hasta que soñadores nacidos en esta tierra me liberaron de mi pasado de armas para darme un futuro de arte, de magia y de cultura”, relató Martínez al referirse al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La narrativa de esa pieza audiovisual tomó relevancia al fusionar el talento del destacado cineasta Bustamante y de la calidad narrativa de María Teresa Martínez, una figura guatemalteca que participó en más de 200 obras y que siempre destacó al público al afirmar que ver la reacción, el sentir y su calor, no tenía precio.

“Efraín Recinos, mi padre, imaginó mis formas, me dio corazón de jaguar, grito de orquesta, suspiro de coros, piel de luces y sentimientos de marimba. Guatemalteco, sobre mis escenarios he visto desfilar el talento de esta tierra cuyo inicio parecía pequeño y que hoy se ha ganado el aplauso del mundo entero, aplausos que bañan a todo el país de orgullo. Tengo casi 40 años acumulando cultura, pero siento que nuestro espectáculo apenas empieza. Imagina todo lo que nos hace falta por ver. Hoy te digo: no dejes que tu canto se silencie, que tu danza se calme y que tu actuación desaparezca. No olvidés nunca de dónde venís y que el papel protagónico en este país es tuyo”, finalizó Martínez al representar ese centro cultural conocido también como Teatro Nacional.