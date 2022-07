“Él está enamoradísimo”: Christian Nodal habría hecho oficial su relación al presentarle a Cazzu a sus padres

A raíz de sus constantes apariciones juntos, en redes sociales se volvió viral un video en el que se observa a Christian Nodal besando tiernamente a Cazzu y diciéndole “te amo”, situación que causó polémica entre los seguidores del cantante.

Sin embargo, esta no es la única acción del intérprete de De los besos que te di que podría confirmar su relación amorosa con la rapera argentina y que, durante los últimos días, surgió la noticia de que los padres de Nodal ya habrían conocido a Cazzu.

De acuerdo con el programa Chisme No Like, Christian Nodal presentó a Cazzu con sus padres por medio de una videollamada realizada para celebrar el cumpleaños de su hermana, reunión a la que no pudo asistir debido a su gira.

“Christian está perdidamente enamorado, parece ser que ya cambió a Belinda, tan es así, que ahora que fue el cumpleaños de su hermanita, Christian les presentó por videollamada, a sus parientes, a su nueva mujer”, revelaron en el programa.

“Él está enamoradísimo. No sabemos cuánto va a durar, pero al parecer, ahora sí es la buena”, indicaron.

Este gesto de Christian Nodal podría indicar que su presunta relación con Cazzu va en serio y que, luego de su polémica ruptura con Belinda, el cantante mexicano le está dando una nueva oportunidad al amor.