El guatemalteco Óscar Isaac protagoniza Moon Knight, la nueva serie de Disney

El Universo Cinematográfico Marvel sigue expandiendo su cosmos ficcional con la llegada de nuevos personajes. Este año, la Fase 4 del MCU tendrá un gran despliegue con la llegada de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela en solitario del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch.

Por el lado de la pantalla chica también habrá gran cantidad de sorpresas. Uno de los primeros títulos en estrenarse será Moon Knight, la serie basada en el peculiar personaje de Marvel que llegará a Disney en los próximos meses.