El guatemalteco que viajó a México para buscar nuevas oportunidades y ahora es videógrafo de Ricardo Arjona

“Para mí Ricardo Arjona es un ejemplo de superación y de no rendirse. Él se va de Guatemala a México para buscar nuevas oportunidades. Empieza este proceso de convertirse en cantante, los primeros años no le va muy bien, pero después sí. Apartando la imagen artística y musical que tiene, para mí es el ejemplo de persistencia. Estar trabajando con él ahorita es muy bonito y satisfactorio”, relata Reyes.

Esta emoción y cercanía que Reyes siente con Arjona se debe también porque su historia no es muy diferente. Cada uno, desde su especialidad, ha buscado nuevas oportunidades en México y han encontrado la puerta para dedicarse a lo que les apasiona.

Su inicio en Guatemala

En el 2017 Luis Pedro Reyes estudiaba ingeniería en sistemas en una universidad de Guatemala. Durante un viaje a San Francisco, California, para recibir un curso acerca de emprendimiento e innovación, compró una cámara para practicar la fotografía como pasatiempo.

Al regresar a Guatemala hizo un vídeo acerca de los días que estuvo en el país norteamericano y lo publicó en redes sociales. Debido a que el material tuvo éxito, ya que sus círculos cercanos lo felicitaban, comenzó a hacer más vídeos acerca de cosas que le pasaban. “Así tomé popularidad porque a las personas les gustaba lo que hacía. En ese momento en Guatemala no había muchos videógrafos, así que comienzo a conocer gente del medio audiovisual y desarrollo esta pasión”, comenta.

El joven de 27 años se caracteriza por ser autodidacta, ya que al inicio no tenía experiencia en edición de vídeos, pero buscaba tutoriales en Internet para aprender más efectos y especializarse. A pesar de que no había pensado que se podía dedicar a este oficio, comenzó a ser contratado para hacer vídeos de eventos de amigos e influencers.

Su idea inicial era hacer vídeos cortos que mostraran cómo se hacen las cosas en Guatemala, por ello su usuario original de Instagram era @HowtoGuatemala, sin embargo, este proyecto no lo pudo realizar porque descubrió el mundo de los conciertos y festivales de música.

En el 2018 fue a un festival de música en California, Estados Unidos, y decidió grabar algunos momentos del espectáculo con su cámara. “Pero eso está prohibido. Lo que hice fue ingresar la cámara a escondidas porque no podía perder la oportunidad. Grabé al público, artistas y me di cuenta de que ese era mi sueño. Allí confirmé mi pasión”, comenta con una sonrisa de satisfacción.

Al regresar a Guatemala comenzó con la travesía de buscar oportunidades. Gracias a sus amistades conoció a un DJ que tocaría en el Empire Music Festival (EMF) y lo invitaron a tomar fotografías y vídeos. “Así inició el camino en mi país. Conocí personas que ya estaban en la escena y comienzo a trabajar con artistas como Ale Q, Carl Nunes y Pako Rodríguez. Aprendí mucho de ellos”, añade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luispe (@luispereyes)

Además, inició una agencia de contenido digital con varios amigos, la cual le abrió las puertas a conocer la industria de la publicidad y creación de contenido. En el 2019, tuvo la oportunidad de ir junto con una de sus amigas, Elena Yec, a Perú y a Monterrey, México, a grabar festivales de música.

“Los gastos eran por nuestra cuenta, pero decidimos tomar la oportunidad porque era lo que estábamos buscando. Vimos que había posibilidad de hacer lo que nos apasiona afuera del país y conocimos más personas del medio. Nuestro 2020 lo planificamos como el año productivo, pero fue la pandemia del Covid-19”, comenta.

El vuelo hacia otras oportunidades

Debido a que los conciertos se cancelaron a nivel mundial por la Covid-19, los avances que había logrado quedaron en suspenso. A finales del año 2020, un amigo lo invitó a ir a vivir a México para buscar nuevas oportunidades.

A pesar de que no había contemplado salir del país y había mucha incertidumbre acerca de qué pasaría con su vida profesional, aceptó la invitación y viajó a México el 5 de enero del 2021. Debido a que todavía no había presentaciones en vivo en ese país, se dedicó a la creación de contenido digital, lo cual había aprendido en la agencia que tuvo en Guatemala.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luispe (@luispereyes)

“Fue una experiencia bonita pero exigente. Aprendí mucho y me sirvió para convertirme en el profesional que soy”, resalta. Reyes llegó como practicante a la agencia de publicidad en la que trabajaba su amigo, por lo que no recibía un pago específico. “Mi amigo Omar me ofreció casa y comida. Dormí en un colchón inflable durante varios meses, hasta que me contrataron y ya tuve un sueldo. Lo primero que hice fue comprar una cama”, añade.

“Fue una época muy complicada, no por las circunstancias sino por la incertidumbre. Había muchas cosas que me desestabilizaban mentalmente: estar lejos de mis amigos y familia y no saber cuándo llegarían las oportunidades. Creo que si me hubieran avisado cómo iban a ser las cosas probablemente no hubiera aceptado irme a México. Pero ahora no me arrepiento”, expresa el guatemalteco.

En noviembre del mismo año la escena artística en México se reanudó, por lo que iniciaron las oportunidades para volver a su faceta de videógrafo. Esto presentó un nuevo reto para Reyes, debido a que renunció a la agencia de publicidad, dejó la estabilidad que había logrado en los meses anteriores, pero siguió su pasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luispe (@luispereyes)

Continuar con sus sueños lo llevó a conocer más personas del gremio en México, a artistas y hacer nuevas amistades. En febrero del 2022 fue el asistente de la persona encargada de volar los drones del festival EDC, el cual es una de las metas de todo videógrafo y fotógrafo, ya que es uno de los festivales de música más importantes.

Reyes, durante su tiempo libre tomó algunos vídeos del festival y del público, para luego hacer un vídeo y mostrar su experiencia. “La edición la hice con mucho cariño y pasión, creo que se refleja en el vídeo. Por ello, lo usé como carta de presentación para nuevos festivales y ha funcionado”, indica.

La gira con un artista

“Hola. Te hablo de parte del equipo de Manuel Medrano porque queríamos saber si podías trabajar algunos conciertos con nosotros”, fue parte del mensaje que Reyes recibió el mayo del 2022 por medio de Instagram y que lo llevó a hacer su primera gira con un artista internacional.

Hace, aproximadamente siete años, durante una de las primeras presentaciones del colombiano Manuel Medrano en Guatemala, Reyes fue a su concierto y le tomó fotografías, las cuales publicó en su Instagram. Sin embargo, el equipo de trabajo del artista colombiano las vio y lo contactó para pedirle permiso de publicarlas en su red social.

“No me imaginé que años después esa comunicación que tuvimos, cuando me pidieron mis fotografías, fuera a convertirse en una llamada para trabajar con ellos. Lo que pasó fue que Manuel Medrano tenía varias presentaciones en Honduras, pero su fotógrafo principal no podía ir. Entonces, debido a que pensaron que yo vivía en Guatemala, decidieron hablarle”, relata.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luispe (@luispereyes)

La oportunidad de trabajar durante los shows en Honduras se extendió a los conciertos en México, por lo que así comenzó su experiencia en giras con un artista específico.

Según el guatemalteco, la dinámica entre trabajar en festivales de música y en la gira de un cantante es muy distinta. En el primero se asignan tareas como grabar a tres o cuatro artistas durante todo el día, la experiencia del público y cómo se vive el festival; mientras que en un tour el personaje principal es el artista y cómo vive su presentación, aunque también se graba la vivencia de los asistentes.

Esta oportunidad le abrió nuevas experiencias, tanto en nuevos festivales como en trabajar con artistas como Dani Ocean. Asimismo, nunca ha dejado de lado la creación de contenido. Cuando no está en conciertos, está trabajando en el área de la publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luispe (@luispereyes)

La llegada con Ricardo Arjona

El deseo de superación y de nuevas experiencias llevaron a Reyes a ser uno de los videógrafos del Blanco y Negro: Volver Tour 2023 en Estados Unidos. Un sábado de mayo de este año estaba en un festival de música en México, cuando recibió la llamada de un amigo. “¿Qué vas a hacer mañana? Te necesitamos para la gira”, fue lo primero que le mencionó.

“Mi amigo me comentó que la persona que le estaba asistiendo no le daban su Visa a tiempo, por lo que necesitaba a alguien más y pensó en mí. Yo acepté y al salir del festival, hice mi maleta y fui directo al aeropuerto, porque el primer concierto era al día siguiente en Portland, Estados Unidos”, comenta.

Dicha presentación comenzaba a las 20 h y Reyes llegó al lugar a las 19 h, por lo que no le dio tiempo de saludar a Arjona, sino que solo a recibir instrucciones de trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

“Cuando te dedicas a esto tienes una dinámica de trabajo en la que ya no piensas en el artista, sino en cómo hacer tu trabajo porque los videógrafos tenemos que pasar lo más desapercibidos posible para no incomodar al artista. Entonces, de cierta forma, yo no era consciente de con quién estaba trabajando, hasta que comenzó el espectáculo”, explica.

Para Reyes, la realidad le tocó cuando Ricardo Arjona sale al escenario. “En ese momento las personas gritaron, voltee a ver y había varias banderas de Guatemala. Entonces reflexioné ‘la gente está acá para ver a un artista de mi país y tengo la oportunidad de ser parte de esto’. Fue algo muy bonito”.

Tuvo la oportunidad de conocer y platicar con Arjona días después, cuando el cantante estuvo en una de las canchas de los Playoffs de la NBA en San Francisco, debido a que invitaron al intérprete de Mi novia se me está poniendo vieja al entrenamiento, debido a su faceta como basquetbolista.

“Cuando Ricardo llegó al lugar nos saludó a todos, yo le respondí y me volteó a ver. Me preguntó de dónde soy porque reconoció el acento. Le dije que de Guatemala y se alegró. ‘Qué buenísimo tenerte acá’, me dijo”, relata Reyes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

Durante el entrenamiento, Arjona se acercó a Reyes para platicar más acerca de en dónde estaba viviendo, por lo que Luis Pedro le comentó parte de su trayectoria por Guatemala y México. Ambos coinciden que su historia no es muy diferente y que, sin duda, el destino era reunirlos, cada uno haciendo lo que más les apasiona.

“No estoy al nivel de Ricardo, pero nos une una historia de superación y de creer en uno mismo”, afirma Reyes. “Creer en uno mismo es importante, aunque las condiciones se vean difíciles, soy una prueba de ello. Los demás tienen que creer un poco en todo lo que pueden hacer”, añade.