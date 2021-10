“El juego del calamar”: Un aterrador despertador basado en la serie se hace viral

El juego del Calamar ha causado furor y los fanáticos de la producción han cuestionado si la historia está basada en hechos reales, a lo que Hwang Dong-hyuk, su creador, dijo que se inspiró en un cómic.

Tras su inmediata popularidad, han surgido videojuegos, stickers para WhatsApp y hasta la disposición de cambiar el número telefónico que aparece en la serie. También han generado debate en las redes sociales al indicar que el creador de la historia ha hecho plagio, mientras que otros desafían la imaginación y crean productos con alto potencial comercial.

El aterrador despertador basado en El juego del Calamar

En la actualidad, un objeto se viralizó en las plataformas digitales debido a su vinculación con la serie del momento.

Un reloj digital con la imagen de la terrorífica y gigante muñeca que aparece en El Juego del Calamar, cuyo sonido principal está asociado a la canción del juego de la luz roja y luz verde, se utiliza como alarma que lanza un proyectil a la persona que está durmiendo.

Además: La muñeca de “El Juego del Calamar”: así vigila las calles en algún lugar del mundo

El cineasta Benja Marambio y el artista 3D Gaspar, son sus creadores y utilizaron sus cuentas en Instagram para compartirlo.

“El producto no existe, es un diseño 3D modificado de @gaspar.3d incorporado de manera digital en un video grabado por nosotros, el producto no existe, si lo ven en el mercado, no es nuestro y no nos hacemos responsables por estafas”, indicaron en su publicación. Sin embargo, otros usuarios revelaron que el artículo aparece en Webs como Amazon o AliExpress en preventa, debido a que prevén analizar las demandas de pedidos para comenzar su reproducción y comercialización masiva.