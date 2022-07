El Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida corre peligro

🇬🇹

Cuentan los chismes que están sacando piezas patrimoniales (hasta con cincel) del Museo de Antropología e Historia. También, el Museo de Arte Moderno se esta viendo afectado en el saqueo de piezas. pic.twitter.com/csnt4hbBAa — FátimaAnzuetoV (@MARIA_Vuvuzela) July 27, 2022

Al consultarle al director del museo, Rudy Cotton, confirmo parte de la información, además, aseguro que está muy preocupado por el museo y por las disposiciones del ministerio.

“Lo que está pasando en el museo, es que a la nueva administración del Ministerio se le ocurrió abrir un nuevo museo en Antigua, que, aunque no tiene personalidad jurídica, quieren que reúna lo más importante de todos los museos, no solo de arte moderno ni de arqueología, sino de todos, para hacer un museo de los más modernos del mundo para igualarse al Metropolitano de Nueva York, en uno de los países más pobres del mundo, comentó Cotton.

Además, comentó que ellos han tenido que ceder obras, porque, aunque son parte del Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, no son de su propiedad y aunque no esté de acuerdo, las han tenido que ceder. Han dado cerca de 26 piezas para el museo nuevo.

“He tenido que luchar para que no me toquen el guion de las obras que forman parte de las artes modernas, que están en el libro que se editó hace unos años, para que no se modifique la historia”, añadió Cotton.

CORRE PELIGRO EL MUDÉJAR

“Desde que llegué he estado luchando para que me cambien el techo de lámina y me impermeabilicen la terraza porque cada vez que hay lluvia hay filtraciones. De hecho el Museo de Arqueología, ya lleva año y medio cerrado por filtraciones y no quieren dar nada, a nosotros nos tienen sin un centavo, el presupuesto que se tiene destinado para esta clase de cosas lo tienen centrado en el museo de ellos”, aseguró Cotton.

Una de las obras más importantes del museo es el mudéjar, el cual fue hecho en 1939 por el arquitecto don Manuel Moreno Barahona, que dejó un legado de arte plasmado en madera caoba con centros de bronce, que ahora corre peligro, porque las autoridades del Ministerio de Cultura y Deporte buscan restaurar, pero para ello quieren bajar el techo.

“Yo pedí dos proyectos que son impermeabilizar la terraza, componer el techo de lámina y en ese mismo el mantenimiento del Mudéjar, una obra única en Latinoamérica, que lo dejó tan bien hecho que soporta cuatro veces su peso, pero al ministro se le ocurrió desmembrar el Mudéjar, lo que quiere decir bajarlo y quitarlo para darle mantenimiento, como principio de patrimonio eso no se hace jamás, se hace en el lugar y por eso se llama patrimonio y me han estado acosando con que yo firme esa solicitud de gasto”, añadió Cotton.

El director del museo, también comento que él se rehúsa a firmar dicho documento, porque no conoce el contenido escrito del mismo y sin tener el dictamen de DECORBIC, que es el departamento dentro del Ministerio de Cultura y Deportes conformado por profesionales, administradores, técnicos y personal de campo, que se encarga de conservar y restaurar los bienes culturales, a través de proyectos de inversión, con asesorías y consultorías a nivel nacional.

MUSEO PODRÍA CERRARSE

“Las obras van para el museo de ellos y con eso buscan cerrar el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida por lo menos 10 a 15 años y quieren desaparecer el museo, esa es la situación ahorita en Arte moderno”, aseguró con preocupación Cotton.

Al retirar las obras del museo y bajar el Mudéjar, el proceso de “restauración” tardaría años en recuperarse, lo que Cotton teme es que sea una excusa para eliminar de una vez el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida.

Desde la mañana de este viernes se le consultó respecto a estos temas al encargado de comunicación del Ministerio de Cultura y Deportes, Eddy Coronado, quien aseguró que ya le envió las preguntas al Viceministro de Patrimonio, pero al cierre de esta nota, aún no se tenía la respuesta de esa institución gubernamental.