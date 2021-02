El príncipe Enrique y Meghan Markle esperan a su segundo hijo

“Podemos confirmar que Archie”, el primer hijo de los duques de Sussex, “será hermano mayor”, declaró el portavoz de la pareja, que dejó sus funciones reales en marzo del año pasado.

“El duque y la duquesa de Sussex están locos de alegría por esperar a su segundo hijo”, añadió.

El fotógrafo Misan Harriman, presentado como un viejo amigo de la pareja por los medios británicos, tuiteó una foto en blanco y negro en la que aparecían sonriendo bajo un árbol. Meghan, de 39 años, tiene la mano sobre su vientre.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021