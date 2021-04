El príncipe Felipe será enterrado el sábado 17 de abril, con la presencia de Enrique pero sin Meghan

Los funerales tendrán lugar a las 15H00 (8 horas Guatemala) en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres, donde el duque de Edimburgo, fiel apoyo de la soberana durante siete décadas, murió “plácidamente” el viernes por la mañana, a los 99 años.

Solo treinta personas, sin duda sus cuatro hijos (Carlos, Ana, Andrés y Eduardo) y sus nietos y otros familiares, podrán asistir al funeral, en respeto de las reglas impuestas para atajar la pandemia de coronavirus.

El príncipe Enrique, que vive en California después de haber abandonado la monarquía el año pasado, acudirá a la ceremonia. Sin embargo, su esposa, Meghan, que está embarazada, no lo hará y se quedará en Estados Unidos, siguiendo el consejo de su médico, según informó un portavoz del palacio.

Para permitir “al mayor número de miembros de la familia posible asistir a los funerales”, el primer ministro Boris Johnson no asistirá, indicó su oficina.

La población está invitada a observar un minuto de silencio a las 14h00 GMT (7 horas Guatemala), al inicio de la ceremonia.

El funeral tendrá lugar cuatro días antes del 95 cumpleaños de la reina, con quien se casó el príncipe en 1947, hace 73 años.

“Como se pueden imaginar, le echamos mucho de menos mi familia y yo”, declaró el príncipe Carlos, heredero de la corona, en una breve declaración a la televisión.

The Prince of Wales pays tribute to The Duke of Edinburgh on behalf of The Royal Family. pic.twitter.com/tDP0rkKGzc

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 10, 2021