El príncipe Harry y Meghan Markle hablan de su postura en el conflicto de Rusia y Ucrania

Además, el pasado sábado 26 de febrero, la pareja recibió un reconocimiento en los premios NAACP Image Awards por su labor social, el primer evento público al que asisten en 2022. En la gala aprovecharon para enviar un mensaje de apoyo a Ucrania.

“Antes de comenzar, nos gustaría reconocer a la gente de Ucrania que necesita con urgencia nuestro apoyo continuo como comunidad global”, dijo el príncipe Harry.

Además también compartió “Creo que se puede decir que vengo de un entorno muy diferente al de mi increíble esposa, pero nuestras vidas se unieron por una razón. Compartimos el compromiso de una vida de servicio…”, dijo.

Podría interesarle: Anastasiia Lenna: Las fotografías de Miss Ucrania portando un arma y su postura frente al conflicto entre Ucrania y Rusia

El príncipe William y Kate Middleton mostraron también su apoyo a Ucrania y a su presidente, Volodímir Zelensky: “En octubre de 2020 tuvimos el privilegio de reunirnos con el presidente Zelensky y la primera dama para conocer su esperanza y optimismo por el futuro de Ucrania. Hoy apoyamos al presidente y a todo el pueblo de Ucrania mientras luchan valientemente por ese futuro”, indicaron los duques de Cambridge.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.

Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022