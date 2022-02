Sean Penn publica mensaje de rechazo a Vladimir Putin por la invasión a Ucrania

Este último fin de semana de febrero Penn también compartió mensajes en su cuenta de Twitter en donde continúa con el apoyo a Ucrania.

“Ya es un error brutal de vidas tomadas y corazones rotos, y si no cede, creo que el señor Putin habrá cometido un error de lo más horrible para toda la humanidad…el presidente Zelensky y el pueblo ucraniano se han alzado como símbolos históricos de valor y principios”, dijo el cineasta en algunos de los comentarios divulgados.

Already a brutal mistake of lives taken and hearts broken, and if he doesn’t relent, I believe Mr. Putin will have made a most horrible mistake for all of humankind. President Zelensky and the Ukrainian people have risen as historic symbols of courage and principle. (1/2)

— Sean Penn (@SeanPenn) February 26, 2022