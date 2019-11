El rapero Will.i.am denuncia en Twitter que fue víctima de “racismo”

Esta semana, el rapero estadounidense Will.i.am publicó en Twitter un mensaje en el que expresaba su molestia por haber sido tratado de manera inapropiada por una asistente de la aerolínea Qantas, que volaba de Brisbane a Sídney, en Australia.

De acuerdo con el artista, reconocido por su labor de compositor y líder del grupo The Black Eyed Peas, él tenía puestos auriculares con cancelación de ruido y no escuchó que la tripulación anunciaba que los pasajeros debían guardar las computadoras y dispositivos electrónicos, por lo que él dejó afuera su ordenador personal.

Según la versión de Will.i.am, esto ocasionó que una de las tripulantes de cabina se acerca y le pidiera de manera grosera que guardara su computadora. Sin embargo, la situación no quedó ahí, pues la trabajadora de la aerolínea avisó a la policía y lo estaban esperando cuando aterrizaron en el lugar de destino.

El artista calificó de racista el hecho, pues, según dice, “cumplió cortésmente” con la petición, por lo que no entiende por qué la aeromoza avisó a las autoridades. “Claramente apuntó todas sus frustraciones solo a las personas de color”, afirmó el músico.

I’m currently on a flight from Brisbane to Sydney.

I’m sorry to say me and my group have experienced they worse service due to a overly aggressive flight attendant…

I don’t want to believe she racist.

But she has clearly aimed all her frustrations only at the people of colour

— will.i.am (@iamwill) November 16, 2019