“El Rey León”: Lo que debe saber de la nueva versión de la película de Disney

La nueva versión de El Rey León se estrenará el próximo 19 de julio. (Foto Prensa Libre: Disney).

La cinta está dirigida por Jon Favreau y Hans Zimmer vuelve a encargarse de la banda sonora que contará con una nueva canción interpretada por Beyoncé.

Ha pasado un cuarto de siglo desde que El Rey León se convirtiera en la película de animación más taquillera de la historia y, después de las nuevas versiones de Dumbo (dirigida por Tim Burton) y Aladdin, Disney celebrará el aniversario estrenando la actualización del que ha sido uno de los mayores éxitos de la compañía.

Con 45 millones de dólares de presupuesto, El Rey León se estrenó en julio de 1994 y se convirtió en todo un fenómeno que superó los US$968 millones de recaudación a nivel global, récord absoluto de taquilla para una película de animación que el filme mantuvo hasta 2010, cuando Toy Story 3 consiguió superar la barrera de los US$1 mil millones.

Las expectativas son altas antes el estreno de esta nueva versión el próximo 19 de julio (en algunos países se adelantará a los días 17 y 18), y la previsión de Box Office Pro es que la película dirigida por Jon Favreau logre una recaudación de entre US$180 y US$230 millones, solo en su primer fin de semana en cines, y que la recaudación total en Estados Unidos alcance los US$650 millones, superando así a la adaptación de La Bella y la Bestia (2017).

Las ganas de ver de nuevo a Simba, Nala, Timón y Pumba son evidentes: el tráiler de la nueva versión del clásico animado ya batió en su estreno el récord de visitas, al llegar a los 264 millones de visualizaciones.

La franquicia de El Rey León es una de las principales de Disney y, además de otras tres películas: The Lion King II: Simba’s Pride (1998); The Lion King 1½ (2004) y The Lion Guard: Return of the Roar (2015) y múltiples juegos y videojuegos, cuenta con un exitoso musical, estrenado en Broadway en 1997 y que ha triunfado también en el West End londinense, Madrid o Ciudad de México, entre otras ciudades.

Banda sonora multipremiada

La banda sonora del nuevo filme, a cargo de Hans Zimmer, con Tim Rice y Elton John como letristas, además del inglés como intérprete de la canción principal, es una de las más emblemáticas de Disney.

Ambos serán, de nuevo, los encargados del aspecto musical de la adaptación del clásico de animación, que contará con una novedad de lujo: Beyoncé, que pondrá la voz a Nala y que cantará uno de los nuevos temas que acompañará a los créditos finales del filme.

El propio Elton John confirmó que algunas de las canciones originales repetirán en la banda sonora de la nueva película: Can you feel the love tonight, Hakuna Matata, I just can not wait to be king y Circle of life, y también estará otra de las canciones compuestas por John y Rice, Be Prepared, adaptadas a la nueva versión.

“Me dieron las letras de las canciones y les dije que no hacía falta, que me las sabía de memoria desde hace años”, dijo Donald Glover, quien presta su voz a Simba.

La película original consiguió el Globo de Oro a la mejor película comedia o musical pero, sin duda, donde arrasó fue precisamente en el apartado musical: ganó el Óscar y el Globo de Oro a la mejor banda sonora y a la mejor canción, por Can you feel the love tonight, y además Circle of Life y Hakuna Matata también fueron nominadas.

Otros detalles

Todo un reto a superar por la nueva versión en imagen real del clásico de Disney, y también para Beyoncé, como voz de la que será canción principal del filme y de uno de los personajes destacados, Nala.

Además de la presencia de Beyoncé, destaca la de Donald Glover, que pondrá voz a Simba, y la de James Earl Jones, que repetirá como Mufasa.

En esta nueva adaptación de la historia de Simba y su ascenso al trono de su reino en el corazón de África, completan el reparto de voces en versión original Alfre Woodard (Sarabi), Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timon), Chiwetel Ejiofor (Scar), John Kani (Rafiki), John Oliver (Zazu), Eric André (Azizi), Florence Kasumba (Shenzi), Keegan-Michael Key (Kamari) y JD McCrary y Shahadi Wright Joseph como los jóvenes Simba y Nala.

A unas semanas de su estreno, la expectación es máxima ante la nueva versión de El Rey León, dentro de la estrategia de Disney de reinterpretar sus grandes clásicos en imagen real y, en muchos casos, con personajes de carne y hueso, para dar una nueva vida a los dibujos animados originales, como ya ha hecho con El libro de la selva o La Bella y la Bestia.

Contenido relacionado

>Por qué un piano de 4,5 metros de altura puede ser el mejor del mundo (aunque haya que subir escaleras para tocarlo)

>Google dedica “doodle” por las elecciones en Guatemala 2019 (y así reaccionaron los usuarios)

>25 series y películas en Netflix para festejar el Día del Padre