El video con el que Jean-Claude Van Damme desea “gloria a Ucrania” tras su visita al país

La grabación se habría realizado en la región ucraniana de Transcarpacia, en el suroeste del país, agrega Strana.

El experto en artes marciales y estrella de Hollywood no es el primer actor que visita Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

Lea más: En qué se diferencia la central nuclear de Zaporiyia de la de Chernóbil (y cuáles son los riesgos de los combates entre Ucrania y Rusia)

It is no coincidence that Jean-Claude Van Damme @JCVD shouts "Slava Ukraini!" [Glory to Ukraine] twice.

He, like no one else, knows what double impact is. pic.twitter.com/CDPieu2MR5

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 14, 2022