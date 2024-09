Soñando en Familia es un programa para todo en el hogar, que busca los sueños, anhelos e historias emotivas e inspiradoras contadas por las familias guatemaltecas. Posee mucha diversión, alegría y juegos donde todos podrán ganar premios sorpresa y en efectivo.

Este lunes 2 de septiembre es el debut de Elizabeth en la televisión nacional en el programa Soñando en Familia que se transmite de lunes a viernes a las 20:00 horas por Guatevisión. Esta bella jutiapaneca viene s sustituir a Fátima Aragón, quien se retira del programa para continuar con sus estudios.

¿Quién es y qué hace Elizabeth Blanco?

Soy originaria de Jutiapa y hago un poco de todo, tengo una mente empresarial y a raíz de ello, tengo tres emprendimientos, un club de acondicionamiento físico llamado Zona Fitness que ya va para su sexto año, una agencia de modelos y una distribuidora de productos de resina. Estoy estudiando Comunicación, TV y Radio, además del inglés y me fascina bailar salsa y bachata.

Las apariencias engañan, cualquier persona creería que se dedica al mundo del modelaje

¡Totalmente! Hace unos días una persona me hizo un comentario para nada atinado, “qué rica su vida, sin tener que trabajar y solo vivir del modelaje”, y realmente las cosas no son así. Muchos no saben lo complicado que es iniciarse un negocio propio, hay demasiadas cosas que entran en juego para que un emprendimiento pueda establecerse. En mi caso, una de las motivaciones que me hicieron buscar mis propios medios fue la falta de oportunidades que tiene el país, aspecto que muchos jóvenes sufren hoy en día.

Últimamente se ha dedicado a su reinado de belleza, ¿cómo se decidió a empezar en la televisión?

El evento de Guatemala Contest y ganar la corona de Reina Hispanoamericana 2024 me ha abierto una infinidad de puertas. Estoy muy agradecida con la organización y emocionada con todo lo que se viene. La oportunidad de Soñando en Familia con Guatevisión se logró, en parte, por todo esto.

Me caracterizo por ser una mujer que enfrenta sus temores, uno de mis retos es hablar en público y es por ello por lo que me inicié en los medios de comunicación y certámenes de belleza.

Respecto a su reinado, ¿cuándo representará al país y dónde?

En enero estaré viajando a Bolivia para representar al país en el evento de Reina Hispanoamericana 2025. Este certamen siempre se ha llevado a cabo en este país sudamericano y reúne a toda la comunidad hispanoamericana del mundo y se espera lleguen aproximadamente 50 chicas, definitivamente será un evento lleno de belleza y muy cultural.

¿Qué espera de esta nueva etapa en Soñando en Familia?

Estoy muy alegre por la oportunidad, algo que me llena por completo es poder pertenecer a Guatevisión y estar en este programa dirigido a todos los integrantes del hogar guatemalteco. Me he dado cuenta de que es un programa con mucha alegría, muchos premios y demasiado conocimiento. ¡Aquí nunca se deja de aprender y todos los juegos y dinámicas son divertidas, educativas y emocionantes!

Se une a un equipo muy completo donde sus figuras son Ricardo Santander y Alejandra Portillo, ¿cómo va el proceso de integrarse al equipo?

No mentiré, al principio me sentía muy intimidada por Ricardo y Alejandra, son dos personajes muy conocidos en la televisión por su trayectoria y experiencia. Pero desde el primer día todo el equipo me ayudó a acoplarme y a acomodarme de la mejor manera. Errores siempre habrá en especial por ser primeriza, pero hemos trabajado para que esto no suceda, la ayuda de Ricardo y Ale han sido fundamentales en mí.

¿Cuáles son sus planes a futuro?

No quiero estancarme y pensar que ya logré todo. Quiero seguir preparándome y continuar con mi mente empresarial. Lo de los medios de comunicación me está gustando y mis estudios son prioridad en este momento. Mi meta a corto plazo es establecerme y desempeñarme de la mejor manera en Soñando en Familia y luego, representar de la mejor manera al país en el certamen internacional en enero.