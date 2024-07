Shannen Doherty murió el pasado 13 de julio a los 53 años luego de una larga batalla contra el cáncer de mama.

El fallecimiento de la actriz, quien era conocida por su participación en la serie Beverly Hills: 90210, fue revelado el domingo 14 de julio a casi cinco años de que esta enfermedad regresara tras entrar en remisión en 2015.

La muerte de Shannen Doherty conmocionó a sus fans y tan solo horas después de esa lamentable pérdida su médico y amigo cercano, el Dr. Lawrence D. Piro, habló sobre cómo fueron los últimos minutos de vida de la artista estadounidense.

De acuerdo al oncólogo, quien habló con la revista People, la actriz de 53 años pasó sus últimas horas de vida encontrando consuelo en sus seres queridos y rodeada de ellos.

“Estaba en un lugar donde estaba muy cómoda, durmiendo y haciendo la transición este selecto grupo de personas presentes le brindó mucho cuidado y apoyo”, aseguró.

Además, el Dr. Lawrence D. Piro describió esta experiencia como “sombría y triste, pero hermosa y amorosa”, ya que Doherty “no estaba lista para irse porque amaba la vida”.

El doctor también indicó que Shannen Doherty era una “guerrera increíble” que combatió el cáncer con valentía y nunca se resignó.

