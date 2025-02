¿Michelle Trachtenberg era alcohólica? Las razones de su trasplante de hígado

La actriz estadounidense Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en Gossip Girl y Buffy la Cazavampiros, falleció el pasado miércoles 26 de febrero a sus 39 años y, de acuerdo con las autoridades norteamericanas, lo más probable es que la artista falleció "por causas naturales", debido a que no se sospecha de ningún crimen.

No obstante, tras la muerte de Michelle, han surgido decenas de especulaciones sobre su salud en distintas redes sociales, principalmente sobre las luchas de su pasado, tomando en consideración que muchos de sus seguidores creían que la actriz padecía de alcoholismo, lo que la llevó a someterse a un trasplante de hígado en el 2024.

Según diversos medios estadounidenses, Trachtenberg se sometió a un trasplante de hígado en marzo del 2024 y, aunque el motivo específico nunca se reveló, muchos periódicos norteamericanos indicaron que pudo haber sido debido al alcoholismo, lo que podría haberle causado numerosas complicaciones hepáticas.

A pesar de estas afirmaciones, hasta el momento no existe confirmación oficial, ni evidencia médica, que pueda respaldar esta teoría, tomando en cuenta que la actriz nunca habló públicamente de tener problemas con el alcohol, ni llegó a mencionar en algún momento que tuviera una enfermedad o un problema en relación al hígado.

En enero del 2024, Michelle Trachtenberg tomó la decisión de abordar las preocupaciones sobre su salud en su perfil oficial de Instagram, en donde le aseguró a sus fanáticos que por el momento se encontraba: "Muy feliz y tremendamente saludable", negando las especulaciones sobre cualquier tipo de condición médica grave.

A través de redes sociales, la actriz estadounidense intentó desestimar los rumores que circulaban en los medios de comunicación norteamericanos; sin embargo, algunos seguidores se dieron cuenta de los cambios en la apariencia de la artista, recalcando la presencia de un color amarillo en sus ojos, indicativos de problemas hepáticos.

Decenas de personas, preocupadas por Michelle, intentaron contactarla para indicarle que quizás ella estaba enferma y ni siquiera lo sabía; a pesar de eso, en ningún momento se publicó algún comunicado oficial, o un informe médico, que confirmara la enfermedad de Trachtenberg, ni sus problemas relacionados con el alcohol.

A pesar de los rumores, hasta ahora no se ha revelado ningún registro público que pueda comprobar sus problemas relacionados con el alcohol, ya que no hay arrestos, ni delitos vinculados a Michelle que puedan sugerir una lucha contra el abuso de la bebida, por lo que únicamente son especulaciones que rodean su trasplante de hígado.

El periódico conservador estadounidense The New York Post fue el primer medio de comunicación en informar sobre el fallecimiento de Michelle Trachtenberg, debido a que tuvieron la oportunidad de confirmar la información con una familiar de la actriz, quien les confesó que la madre de la artista "la encontró inconsciente en su hogar".

La policía de Nueva York acudió al lugar y la declaró muerta, para posteriormente mencionar que no se sospecha de ningún crimen. A pesar de eso, el médico forense determinará la causa oficial del fallecimiento, con el objetivo de ponerle fin a todas esas especulaciones sobre las "posibles luchas contra el alcoholismo" de la estrella.

Sad day 39 yrs old Michelle Trachtenberg has passed away from complications from a liver transplant a beautiful talented actress gone to young rest in paradise beautiful 😘 pic.twitter.com/nPhmR587pz