Ellos son Cristian y Diana, los guatemaltecos que participan en el nuevo video de Ed Sheeran

Cristian Morales y Diana Marroquín participan en el videoclip "Put It All On Me", de Ed Sheeran. (Foto Prensa Libre: Tomada del canal oficial en YouTube de Ed Sheeran)

La pieza visual corresponde a Put It All On Me, tema en el que originalmente colabora la cantante británica de R&B, Ella Mai. La canción fue incluida en el disco No.6 Collaborations Project, lanzado en julio último y en el que también participan artistas como Camilla Cabello, Cardi B, Justin Bieber y Bruno Mars, entre otros.

El clip de Put It All On Me supera los 4 millones de reproducciones en YouTube. Además, figuró en el país debido a la inclusión de escenas grabadas en Antigua Guatemala.

Varias parejas de todas las edades aparecen en el video quienes destacan con su baile. Los guatemaltecos que participan en la pieza visual son Cristian Morales de 20 años, residente de San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, y Diana Marroquín de 18, de Zaragoza, Chimaltenango.

Los jóvenes son admiradores del artista británico. Sin embargo, cuando los contactaron no se imaginaron que formarían parte de un trabajo de su artista favorito.

“Un día me encontraba junto a mis amigas en la Calle del Arco en Antigua Guatemala y se nos acercaron dos personas. Nos invitaron a participar en un video y nos explicaron la dinámica sin revelar el nombre del artista”, dijo Diana, quien también afirmó qué, para participar en el video debía contar con una pareja.

“Mis amigas no quisieron salir y me animé. Entonces llamé a Cristian, amigo que conozco desde hace varios años. Le conté y él aceptó”, agregó Diana.

Cristian por su parte, se comprometió con el proyecto y debido a su vínculo con el arte, se le facilitó el rodaje.

“Cuando nos decidimos a participar los productores nos enviaron el contrato y sus condiciones, entre ellas la confidencialidad. Hasta ese momento lo vi normal debido a que todo fue claro, las indicaciones de salir en el video bailando en un lugar de Antigua me pareció fantástico hasta que vi de quien se trataba”, dijo Cristian, quien se sorprendió al darse cuenta que participaría en un video de Ed Sheeran.

“El contrato estaba a cargo de los productores de Warner Music Group y no lo podía creer. Sin embargo, sería un reto muy importante para nosotros”, agregó el joven guatemalteco.

El clip

Put It All On Me es una pieza de 3.37 minutos y aparecen parejas en distintas ciudades del mundo, entre Antigua Guatemala.

La escena en la Ciudad Colonial se grabó en agosto último y dura 10 segundos. En ese tiempo muestra a los jóvenes guatemaltecos que comienzan un baile en la Calle del Arco y termina en la Iglesia La Merced.

“Durante la grabación todo fue fantástico y el personal fue muy profesional que nos brindó un trato estupendo. Además, nos indicaron que las escenas debían de un toque natural y eso me encantó debido a que no soy actriz y no tenía experiencia en actividades similares”, agregó Diana.

Las reacciones

Para los guatemaltecos, desde el domingo 22 de diciembre los han felicitado por su participación en una producción de alcance mundial y ambos tienen claros sus objetivos en la vida.

Diana, recién graduada de maestra educación primaria, continuará su formación académica en la universidad y se enfocará en la carrera de Trabajo Social.

“Estoy segura que esto fue un toque de suerte. Ed Sheeran es un artista internacional con calidad extraordinaria y haber formado parte de este video ha sido una experiencia inolvidable. Sin embargo, no soy artista y tengo claro mi camino, así que me enfocaré en estudiar”, agregó Diana.

Cristian por su parte, es perito contador y en la actualidad estudia Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad. Sin embargo, no descarta su vinculo con las artes locales.

“Desde hace tiempo he querido cumplir mis sueños en el canto y en la actualidad trabajo en contenido para publicarlo en un canal de YouTube para exponer mis habilidades, las cuales quiero explotar de forma paralela a mis actividades académicas”, indicó el joven guatemalteco.

