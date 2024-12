Emiliano Aguilar, medio hermano de Ángela Aguilar apoya a Cazzu por su tema ‘La Cueva’

La reciente canción de Cazzu, La Cueva, ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes interpretaron el tema como una posible indirecta hacia su expareja Christian Nodal, actualmente casado con Ángela Aguilar.

La polémica también atrajo la atención de Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar y hermano de Ángela, quien expresó públicamente su apoyo a la trapera argentina.

El 21 de diciembre, Cazzu compartió en redes sociales un video donde su hija, Inti, reaccionaba a la canción. Emiliano aprovechó la publicación para dejar un comentario que decía: “Algo bien”, acompañado de emojis de fuego.

Sin embargo, el comentario fue eliminado, lo que lo llevó a escribir un mensaje más extenso en el que reiteró su admiración por la música de la artista.

“No sé quién o cómo, pero me borraron el comentario. Yo hago esto con todo respeto, gracias a Dios me está yendo bien. No hago esto por publicidad ni nada, lo hago porque realmente me gusta la música de Cazzu y su carrera. La neta, esta canción estuvo muy chingona. Una disculpa, no quise insultar, lo repito: lo hago con todo respeto y de corazón”, escribió Emiliano.

El gesto dividió opiniones en redes sociales. Algunos usuarios lo criticaron, llamándolo “colgado” por apoyar a Cazzu en medio de su historia con Christian Nodal y Ángela Aguilar. Otras personas, en cambio, aplaudieron su sinceridad y destacaron su interés genuino en la música de la rapera.

Esta no es la primera vez que Emiliano Aguilar interactúa con publicaciones de Cazzu. Desde hace tiempo, ha dejado comentarios con emojis como corazones, coronas y fuego.

Por otro lado, a inicios de diciembre de este año, Aguilar felicitó a Cazzu luego de un concierto en el que abuchearon a Christian Nodal. "Se la rifa la jefa la neta", comentó Emiliano en una publicación.

En el más reciente post de la argentina, el apoyo del mexicano coincide con el lanzamiento de un tema que ha avivado la atención mediática sobre el triángulo entre Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar.

Mientras tanto, La Cueva continúa siendo objeto de análisis por parte de los seguidores de la artista, quienes consideran que su letra expresa sentimientos sobre su ruptura con Nodal.

Cazzu no ha ofrecido declaraciones al respecto, pero su publicación en redes sociales ha mantenido la conversación activa entre sus fans.