En su nuevo libro, Roberto Ardón examina los “duelos” políticos de Guatemala

De esta cuenta, Roberto Ardón presenta los embates entre Rafael Carrera y Francisco Morazán, Manuel Estrada Cabrera y monseñor Piñol y Batres, Jacobo Árbenz Guzmán y Carlos Castillo Armas, Manuel Colom Argueta y Alejandro Maldonado Aguirre, Dionisio Gutiérrez y Sandra Torres, así como Álvaro Arzú contra la figura de Iván Velásquez.

Es a través de este abanico histórico que el autor aborda seis “duelos” en los que participaron las mencionadas figuras que ascendieron al poder, de las cuales no todas se encontraron dentro de la operatividad del gobierno. En Rivalidades las contiendas electorales, los debates públicos o las pugnas religiosas también configuran el entramado narrativo.

Uno de los detonantes de este libro, infirió su autor, consiste en generar una perspectiva de cómo los mencionados enfrentamientos llegaron a moldear la historia oficial de Guatemala. Destaca así una pregunta en la cual Ardón insiste desde el primer capítulo de su nueva publicación: “¿Puede una rivalidad definir el curso de un país?”.

A lo largo de más de 200 páginas, Roberto Ardón hace una presentación desapasionada y objetiva en los “encontronazos” políticos de Guatemala en los que, según explicaba el pasado 19 de septiembre, descubrió que, “los rivales moldean la historia, pero también, los momentos históricos moldean a los rivales”.

Esta revelación se desplegó después de tres años de investigaciones hemerográficas y de numerosas entrevistas con las que Ardón intentó resolver otra pregunta medular para fines del libro: ¿Qué sucede en nuestra historia cuando dos personalidades opuestas coexisten en un mismo momento y en una misma cultura?

“Ahí es donde llegué a identificar que sí existían esos momentos de combate de lucha entre dos personalidades. Procuré que en libro quedaran rivalidades que se prolongaron en el tiempo”, argumentó el notario, abogado y escritor.

Frente a la publicación del libro, asegura que también encontró varios retos. Entre ellos: definir qué es una rivalidad y qué no; tratar de anticipar cuáles enfrentamientos políticos de la historia se quedaron a un lado; así como evitar una apología apasionada que permitiera rescatar la objetividad del relato nacional.

“Conseguir el balance entre las fuentes elegidas puede ser difícil, pero es un hábito del buen escritor estar pendiente de eso. Claro que en todo proceso de escritura hay selección de momentos que son voluntad del lector, pero se deben buscar actos que puedan revelar un momento global”, compartió el autor a Prensa Libre.

Esta es la primera vez en ocho años que el notario, abogado y escritor se aproxima a la historia contemporánea del país desde sus libros, por lo que considera, el reto ha sido aún mayor. “Los personajes son vigente y por ello pretendí retratarlos con la mejor luz, pero eso no siempre puede ser sencillo por lo que comento del balance que debe buscarse”, asegura.

Rivalidades es el tercer libro que publica Roberto Ardón. Hace ocho años debutó en la escritura con Los debates políticos en Guatemala, donde rastreó tres conversaciones entre actores políticos de 1976, 1977 y 1990. En su segundo libro, Triunviratos, publicado hace cuatro años, el autor se ubicó frente a la construcción del poder Ejecutivo.

De acuerdo con Ardón, el hecho de escribir le supone una responsabilidad con la historia. En su más reciente publicación no escapa de ello: “No escribo desde el poder; no lo hago al servicio de ninguna idea o proyecto político, ni mucho menos a título personal. Simplemente es por una vocación de historiador. En medida que retrate esto, hago un favor mayor a la historiografía del país”.

A propósito de sus conclusiones personales, Ardón aseguró luego de presentar su tercer libro: “Los vaivenes políticos normalmente hacen que funcione la vieja rueda medieval en la que que hay personas que están por debajo de otras. En la historia hay cambios, volubilidad en los detentadores de poder y cómo se ha intentado desde el poder cambiar esas relaciones. Para ello se ha acudido a distintos recursos -legales, políticos, mediáticos y hasta la fuerza-. Eso es lo que pretendo recordar con el libro”.