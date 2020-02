Encuentran sin vida a la conductora Caroline Flack, de “Love Island”

Caroline Flack era la ex anfitriona del programa "Love Island". (Foto Prensa Libre: Instagram carolineflack).

La británica Caroline Flack, de 40 años, fue la conductora del programa Love Island. Este 15 de febrero fue encontrada sin vida en su apartamento de Londres, informó su familia. Medios internacionales indican que se habría tratado de un suicidio.

La presentadora es la tercera integrante del programa que fallece, tras las trágicas muertes de Mike Thalassitis y Sophie Graydon.

Fleck tuvo un incidente con su pareja, Lewis Burton, quien la acusó de haberlo golpeado. En diciembre estuvo detenida pero tuvo libertad bajo fianza esperando el juicio en el Tribunal de Magistrados de Highbury Corner, el cual sería el próximo 4 de marzo, informan medios locales. Debido a este percance dejó el programa Winter Love Island.

La última publicación de la presentadora en Instagram fue el pasado 13 de febrero, con un collage de su perro. En la descripción solo colocó un corazón.

La presentadora era conocida a nivel internacional por su participación como conductora del programa Love Insland, acerca de un grupo de jóvenes que buscaba pareja y tenían citas a ciegas. Su carrera como actriz comenzó en 2002 con el programa de comedia Bo’ Select! Y después hizo varias series como Soy una Celebridad…, Minute to win it, Viral Tap, entre otros. En el 2009 fue la ganadora del concurso televisivo Three’s Dancing on Wheels.