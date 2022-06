“Enfréntate a lo que más temes y serás libre”: el emotivo mensaje de Christian Nodal sobre los temores que tiene en su vida

Asimismo, Nodal confesó que no es un modelo a seguir por los múltiples errores que ha cometido a lo largo de su vida, pero indicó sentirse triste ya que cualquiera de sus acciones son constantemente criticadas por los medios de comunicación.

Varios días después de esta confesión, el intérprete de música regional mexicana compartió en Instagram una frase motivacional sobre los temores, la cual generó revuelo en sus fans.

“Face what you are most afraid of and you will be free”, lo que significa: enfréntate a lo que más le temes y serás libre.

El mensaje de Christian Nodal fue bien recibido por sus seguidores, quienes inmediatamente le mostraron su apoyo ante la difícil situación sentimental que se encuentra atravesando.

Sin embargo, esta no es la primera oportunidad en la que el cantante muestra sus emociones por medio de redes sociales ya que, desde su separación con Belinda, Nodal ha publicado varios mensajes en referencia a su vida privada.

Tras las palabras de Christian Nodal en pleno concierto en Colombia, y el emotivo mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, los seguidores del intérprete de Botella tras botella han mostrado su preocupación por su salud mental.

Esta inquietud se dio luego de que Nodal mostró cambios radicales en su aspecto, tiñéndose el cabello de distintos colores y agregando tatuajes a su rostro, y en su forma de expresarse.