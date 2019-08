Enrique Bunbury, Úrsula Corberó y los otros famosos que cumplen años el 11 de agosto

Varios artistas famosos cumplen años el 11 de agosto. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Coincidencia o no, parece que quienes nacen el 11 de agosto están destinados a convertirse en artistas. Prueba de ello son Enrique Bunbury, Úrsula Corberó, Viola Davis, Chris Hemsworth, Hulk Hogan y Gustavo Cerati, quienes vinieron al mundo ese día.

Algunas son talentosas actrices que han causado sensación gracias a trabajos en series de televisión, otros son músicos que conquistaron Latinoamérica con su estilo único o intérpretes de películas taquilleras.

Independientemente de sus características, los artistas que mencionaremos a continuación se han robado el corazón de sus seguidores.

Estas son las personalidades que celebran un año más de vida cada 11 de agosto:

Úrsula Corberó (30 años)

Nació en San Pedro de Villamayor, en Barcelona, España. Saltó a la fama en Europa gracias a su trabajó en la serie juvenil Física o Química, que fue un éxito mundial. En esa producción se metió en la piel de Ruth, una chica rebelde y sensual.

Participó en varias películas y también probó suerte como cantante. Actualmente se encuentra en su mejor momento de fama, pues encarna a Tokio, uno de los personajes más queridos de la serie La casa de papel, que recientemente se coronó como la más vista en Netflix. La tercera temporada de la serie fue vista por más de 34 millones de personas.

Chris Hemsworth (35 años)

Aunque para el mundo entero es el rostro de Thor, este actor nacido en Australia en 1983 es mucho más que el Dios del trueno. En su país adquirió fama por su papel en la serie Home and Away (2004) y fue nominado al premio Bafta en la categoría de mejor estrella emergente en el 2011.

Su éxito comenzó a crecer al mudarse a Estados Unidos. Star Trek XI fue la primera producción en la que participó en ese país. Luego vinieron otras como Blancanieves y la leyenda del cazador (2011) y Rush (2013).

Desde el 2011 ha dado vida a Thor en las diferentes películas de la franquicia Marvel. La última entrega de Los Vengadores, en la que también participa Hemsworth, acaba de obtener el título de la película más taquillera de la historia. Está casado con la actriz española Elsa Pataky.

Enrique Bunbury (51 años)

Nació en 1967 en Zaragoza, España, y es recordado por haber sido el vocalista de la banda de rock Héroes del silencio. Es conocido en Guatemala por canciones como Héroe de leyenda, Entre dos tierras, Maldito duende, La sirena varada, Deshacer el mundo, Avalancha, Iberia sumergida y La chispa adecuada.

Bunbury se separó de la banda en 1996 y comenzó una carrera como solista con la que ha sorprendido en la industria musical debido a que en cada álbum incluye sonidos innovadores. Además, en el país, cuenta con varios admiradores que le siguen la pista y que constantemente lo recuerdan con temas como Alicia, Planeta Sur, Infinito, Lady Blue, El rescate, Bujías para el dolor, Los habitantes y Los inmortales, entre otros. Sin dejar a un lado El extranjero, canción en la que menciona a la ciudad de Antigua.

Viola Davis (53 años)

Nació en 1965 en Carolina del Sur, Estados Unidos. Es considerada una de las actrices más talentosas de Hollywood, pues ha ganado los premios más importantes del séptimo arte.

Actualmente es reconocida por su papel en la serie How to Get Away with Murder, la cual protagoniza desde el 2014.

Pero en su trayectoria tiene muchos éxitos más. Ha sido nominada al Óscar en tres ocasiones. Este premio lo ganó en el 2017 por su papel en la cinta Fences. Por ese trabajo también se llevó el Globo de Oro, el Bafta y el SAG.

Además, ganó el SAG en la categoría de mejor actriz para una serie dramática en 2015 y 2016 por How to Get Away with Murder.

Hulk Hogan (65 años)

Terry Gene Bollea, nombre real, nació en 1953, en Georgia, Estados Unidos. Saltó a la fama gracias a sus dotes como luchador profesional, pero participó en varias películas para Hollywood. Una de sus apariciones más memorables fue en la película Rocky III (1982).

Gustavo Cerati (falleció a los 55 años)

Nació en 1959 en Buenos Aires, Argentina. Fue músico, cantautor, productor y compositor. Se consolidó como una de las voces más famosas de Argentina y uno de los referentes del rock en español.

Como vocalista de la banda Soda Stereo, será recordado por su interpretación en canciones como Persiana Americana, Zoom y Música Ligera. También tuvo una fructífera carrera como solista.

