“Eres mi mentor, mi amigo y como un padre para mí”: El discurso que Residente le dedicó a Rubén Blades en los Latin Grammy 2021

Durante su participación el puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente reconoció que buscó cada detalle que tuviera en común con Blades. Por ejemplo, “nuestros nombres comienzan con la letra r”, bromeó, mientras decía que los dos son amorosos y creativos, o que no deben comprar champú, por no tener cabello.

También mencionó que tanto Puerto Rico y Panamá tiene una Calle 13 y luego le hizo ver que nadie en la música tiene su obra literaria.

“Marvel y DC Comics te tienen que pedir la bendición porque ni Metropoli ni Gotham City será más grande que ese mundo que creaste….porque tu victoria es de gente que existe, gente real, sin superpoderes mágicas y que se desangran si les disparan”, dijo.

También destacó que le enseñó que el arte va encima de todas las cosas…”, dijo, mientras agregaba “me criaste con tu música, me educaste con tus letras y me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa…me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera; en esos momentos en que todo el mundo se esconde, ahí estabas tú, eres como un padre para mi”, expresó a su mentor, maestro y amigo.

"Tus historias son de gente que existe, gente real. Gracias a ti, por mi déficit de atención nunca me sentí solo. Me dejaste un universo de personajes que se convirtieron en mi familia", dijo @Residente al entregar el premio Persona del Año a Rubén Blades. #LatinGRAMMY pic.twitter.com/X54aJUr9Xm — Escenario de PL (@Escenario_pl) November 19, 2021

La noche le trajo muchas sorpresas y premios para Blades en la que destacó que “el éxito nunca es de una sola persona. Es una combinación de ingredientes y elementos, contribuciones de mucha gente”.

Su vida

Ruben Blades es abogado, escritor, actor de cine y televisión, pasado candidato presidencial y exministro de turismo

de su tierra natal, Panamá.

Según un artículo en los Latin Grammy el artista se instaló en Nueva York en los años 70 durante la explosión de la salsa y llegó a trasformar el género afrocaribeño en un movimiento poético, trascendental y con consciencia social.

Sus canciones llevan un toque de jocosidad y además invitan a bailar, así como otros mensajes de la vida. Siembra

(1978), creado en colaboración con Willie Colón, fue durante muchos años el disco más vendido de la salsa y, hasta el día de hoy, es una de sus indiscutidas obras maestras.

Blades nunca se estancó en el ámbito tropical. Desde la década de los 80 elabora una fusión global de ritmos y estilos, el sonido del nuevo milenio. Además ha grabado boleros, discos de tango y jazz, uno de son cubano con

la voz impostada y otro en colaboración con su ídolo de la juventud, Cheo Feliciano.

La letra de las composiciones de Blades suele estar basada en hechos notables de su época. Se considera el cantautor, quizá, como un descendiente de aquellos poetas medievales que llevaban en sus versos las noticias de un pueblo a otro.

Más reconocimientos

El tributo del 17 de noviembre se realizó la víspera de la entrega de los gramófonos dorados el jueves, cuando la mayor fiesta estadounidense de la música en español y portugués regresa a su formato presencial tras el impasse de la pandemia.

“Aquí estoy más que todo para agradecer, esto no es una ocasión de celebración para mí nada más. Yo no estaría aquí si no hubiese sido por mucha gente que me ayudó a estar aquí”, dijo Blades al llegar a la alfombra roja este miércoles.

Carlos Vives, Andrés Calamaro, Oscar D’León y Marc Anthony, entre otras estrellas de la música hispana, cantaron algunos de los éxitos de Blades.

“Rubén Blades se destaca como un Beatle de la salsa”, dijo el argentino Andrés Calamaro en la alfombra roja. “Es un cronista-poeta de la realidad”, agregó el cantautor que confesó estar emocionado de participar en el homenaje cantando “Paula C”. “Concretamente el álbum ‘Siembra’ es el ‘Sargeant Pepper’ [de los Beatles] de la salsa. (…) Estamos hablando de palabras mayores de la música”, comentó el intérprete de “Flaca”.

“No podía ser mejor”, dijo el cantante colombiano Carlos Vives al comentar la invitación a participar en la gala cantando “Decisiones”. “[Blades] es un artista importante en la historia de nuestra música y lo que ha representado para varias generaciones, inclusive la mía”, dijo el intérprete de “La Bicicleta”.

Indiferencia

“Gracias por estar aquí esta noche, cuídense, les deseo mucha salud, y sobre todo espero que nunca se dejen vencer por la indiferencia. El futuro del mundo entero dependerá de eso”, dijo Blades tras recibir el reconocimiento de manos del cantautor español Joaquín Sabina.

Sabina, de 72 años, dijo sentirse “nervioso” antes de entregarle el galardón al panameño.

“Se trata de un artista tan grande el que me toca presentar que no es fácil encontrar palabras a la altura de su talento. Daría la mitad de mis canciones por uno solo de sus versos”, dijo Sabina, conocido por sus líricas, al referirse a una de las estrofas de “Pedro Navaja”, con la que Blades cerró la fiesta en la Arena Michelob Ultra.

Blades ha dejado huella en la industria musical con una larga lista de éxitos que reivindican la idiosincrasia y la realidad latinoamericanas, como Buscando América, Plantación adentro, Desapariciones y Prohibido Olvidar.

Con más de cinco décadas de carrera, en la alfombra roja Blades conversó sobre los proyectos para el próximo año, entre ellos un libro autobiográfico, otro de poesía, su participación en la serie de televisión Fear the Walking Dead y la producción de dos discos nuevos.