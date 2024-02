La vida sentimental de la cantante Ángela Aguilar es un tema recurrente en los medios especializados en el mundo del entretenimiento.

A mediados de 2022, la hija de Pepe Aguilar comenzó una relación con el compositor Gussy Lau; sin embargo, su historia de amor llegó a su fin debido a un sinfín de inconvenientes.

Tras esta decepción amorosa, Ángela Aguilar se dio una nueva oportunidad y, de acuerdo a varios medios, comenzó a salir con Josh Ball, estrella de los Dallas Cowboys de la NFL.

Ángela Aguilar intentó mantener esta relación en privado, pero sus actividades en redes sociales, añadido a los comentarios del deportista estadounidense, revelaron que las cosas podrían estar poniéndose serias.

El noviazgo de la intérprete de Dime Cómo Quieres y Josh Ball sería tan formal que ambos se habrían mudado juntos y, actualmente, no estarían preocupados en ocultarlo.

De acuerdo al programa Chisme No Like, Ángela Aguilar ya no tendría problema de ventilar su noviazgo con la estrella de la NFL, a diferencia de la forma en la que intentó llevar su amorío con Gussy Lau.

En la transmisión del martes 20 de febrero, el presentador Javier Ceriani aseguró que Ball está instalado en el departamento de Houston de la cantante desde hace varios meses atrás.

Como prueba de esta información, el presentador reveló una serie de publicaciones en las que se aprecian pertenencias de Ángela Aguilar en el lugar en el que el deportista vive, por lo que ambos se habrían mudado juntos.