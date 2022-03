“Es una pena que el machismo se disfrace de heroísmo”: los comentarios de Camila Sodi y Bárbara Mori tras el golpe de Will Smith a Chris Rock

Sin embargo, la controversia no ha sido exclusiva de Hollywood, ya que varias celebridades del mundo del espectáculo mexicano también han dado su opinión sobre el golpe que le dió Will Smith al comediante en defensa de su esposa.

En esta ocasión, Camila Sodi, actriz que es sobrina de Thalía, aseguró durante una entrevista con Venga la Alegría que no se debe de disfrazar el machismo con ser un héroe, en referencia a las acciones de Will Smith durante la gala de los Premios de la Academia.

“Es una pena que el machismo se disfrace de heroísmo, como querer salvar a su familia y todo el choro que se mencionó de que él es amor, pero creo que empieza por el ejemplo. Por lo que bajo ningún motivo o circunstancia está permitida la violencia, entonces pues es un acto que yo creo que la Academia y todos los presentes y todos los que lo vimos por televisión pues lo condenamos”, indicó la actriz.

Lea también: “Son unos cobardes”: Jim Carrey arremete contra el público de los Premios Óscar 2022 tras aplaudir el golpe de Will Smith

Otra de las celebridades mexicanas que expresó su sentir ante este bochornoso incidente fue Bárbara Mori, quien estableció que aunque Will Smith defendió a su esposa, la actriz Jada Pinkett Smith, lo hizo de una manera inapropiada al recurrir a la violencia.

“Es difícil porque el señor Smith es una persona que yo pues admiro muchísimo y me parece un gran tipo y creo que a veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos y hacemos cosas que no están bien. Es hermoso defender a tu mujer pero no puedes defender a tu mujer violentando a un ser humano, es lo que yo pienso”, comentó la actriz.

Lea más: “Yo habría estado llorando”: las bromas que hicieron Jimmy Fallon, James Corden y otros comediantes por la bofetada de Will Smith a Chris Rock

La protagonista de la telenovela Rubí también indicó que este momento era la ocasión ideal para que Will Smith sentara un precedente y defendiera a su esposa utilizando el diálogo y no la violencia.

“La violencia no cabe en ningún lado. Yo pensaba hoy, porque obviamente pues es tema de conversación, ¿qué hubiera estado bien que hiciera para defender a su mujer? A lo mejor pararse en el escenario y tomar el micrófono y decir ‘esto que estás haciendo no está bien, porque le estas faltando el respeto a mi mujer y por eso estamos como estamos’, pero no pegarle sabes, no se le pega a nadie”, añadió.

Le puede interesar: “Esta es la primera vez que lo he visto explotar de esa manera”: la reacción de la madre de Will Smith tras el golpe a Chris Rock en los Premios Óscar

Para finalizar, Bárbara Mori expresó su repudio hacia la violencia, ya que responder de manera agresiva un insulto solo genera más violencia y odio.

“Sí tú me agredes a mí y yo respondo con agresión, no hay aquí un entendimiento, crecimiento, no hay una enseñanza. Es agregación con agresión y ¿qué va a salir bueno de eso?, nada. Si él defendió a su mujer y a su familia pues que hermoso, pero se dejó llevar por un impulso”, concluyó la actriz.