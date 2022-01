“Espérame, llegaré pronto contigo a la vida eterna”: Mamá de Octavio Ocaña comparte desgarrador mensaje al vivir por primera vez un Año Nuevo sin el actor

El dolor de su familia sigue latente, sobre todo en estas recientes fiestas de fin de año. Bertha Ocaña, hermana de Octavio, publicó una serie de fotografías junto al actor. Mientras tanto, Lucía Ocaña, madre del actor, compartió un conmovedor mensaje.

“Recibir el año sin ti es tan cruel y duele en alma amor mío, hijo mío te amaré y amo por siempre mi rey. DQEP rey de mi vida y de aquí en adelante la vida no me alcanzará para no dejar de llorarte y estar en tu tumba amor mío, te amo Octavio Augusto Pérez Ocaña”, fue el mensaje que la madre del actor publicó en su cuenta de Instagram.

“Los amo y necesito mami por favor sean fuertes”, fue la respuesta que escribió Bertha.

En otra publicación, Bertha dijo que recibir el año sin Octavio ha sido doloroso. “Cada año será irresistible sin ti, pero espérame, llegaré pronto contigo a la vida eterna Octavio Augusto Pérez Ocaña y seguiremos amándonos rey de mi vida. DQEP amor mío”, publicó junto a unas imágenes frente a la tumba de Octavio.