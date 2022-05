“Espero que ambos sigan adelante”: el controversial mensaje de Elon Musk luego del fin del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Johnny Depp, durante sus declaraciones en el juicio, estableció que el fundador de Tesla mantuvo una relación sentimental con Amber Heard cuando el protagonista de Piratas del Caribe estaba casado con la actriz.

Sin embargo, Elon Musk decidió que este proceso legal finalizara para pronunciarse al respecto y dar su opinión sobre el juicio entre ambos actores.

Por medio de su cuenta de Twitter, el multimillonario sudafricano respondió un mensaje a Lex Fridman, científico investigador del MIT y locutor de un podcast, y expresó su sentir ante uno de los juicios más polémicos en la historia de Hollywood.

“Espero que ambos sigan adelante. En su mejor momento, cada uno de ellos es increíble”, publicó Musk.

El nombre de Elon Musk fue mencionado varias veces durante esta batalla legal ya que el empresario y Amber Heard se conocieron en 2012 mientras ambos grababan la película Machete Kills.

I hope they both move on. At their best, they are each incredible.

— Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2022