“Está todo el día con su celular”: los motivos por los que Shakira podría quitarle a Piqué la custodia compartida de sus hijos

Con esta decisión se definió que Shakira y Piqué tendrían un acuerdo de custodia compartida, ya que sus dos hijos podrían pasar varias semanas junto al ex futbolista durante sus vacaciones escolares.

Sin embargo, este acuerdo podría llegar a su fin debido a que Shakira estaría buscando tener la custodia completa de Milan y Sasha y alejarlos de su padre.

El periodista Javier Ceriani reveló que la cantante colombiana podría iniciar acciones legales para quitarle la custodia compartida a Piqué luego de una de las últimas charlas que tuvo con sus hijos tras su tiempo en Barcelona.

De acuerdo al comunicador español, Milan y Sasha le indicaron a Shakira que Piqué no les presta atención durante su tiempo juntos y “está todo el día con su celular”.

Además, ambos menores habrían asegurado que se aburren en sus vacaciones debido a que el ex jugador del FC Barcelona no los lleva a ningún lado y generalmente no hacen actividades divertidas.

Las revelaciones de sus hijos habrían hecho que Shakira se replantee el acuerdo de custodia que mantiene con Gerard Piqué a tal punto de revocar la obligación que tiene de entregar a Milan y Sasha un par de semanas al año.

Esta sorpresiva decisión podría ser un cambio radical en la vida de los menores, quienes hasta ahora han pasado el último año de sus vidas compartiendo tiempo entre Miami, donde actualmente viven, y Barcelona, ciudad en la que nacieron.