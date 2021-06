Esto es todo sobre la serie de “La Bella y la Bestia” live action para Disney+

Disney revela detalles del live de "La bella y la bestia". (Foto Prensa Libre: Cortesía Disney)

Disney está listo para expandir el universo de sus producciones live action con la llegada de su próxima serie. La compañía ha dado luz verde a la producción de la serie de ‘La Bella y la Bestia’ (título provisorio) como una precuela de su exitosa película que llegará en exclusiva para la plataforma de streaming de Disney+.

Algunos detalles se han dado a conocer de lo que será la próxima gran producción de Disney. La serie de La Bella y la Bestia llegará con mucha música y mágicos momentos con dos personajes conocidos de la película que fuera protagonizada por Emma Watson.

A continuación te mostramos algunos datos relevantes que se conocen hasta ahora de esta serie live action que comenzará su producción en primavera del 2022. No les pierdas la pista, ya que estamos seguros que esta serie llegará a Disney+ para transformar la manera en la que conocemos este cuento clásico.

Será una serie musical

Así es, la historia de la nueva serie estará sustentada por una aventura musical. Detrás de esta producción se encuentra el galardonado compositor Alan Menken, quien estará a cargo de la banda sonora original de la serie en live action de La Bella y la Bestia. Otra sorpresa es que la letrita Glenn Slater (Enredados) será la encargada de las canciones del primer episodio.

Se centrará en los orígenes de dos desconocidos

La historia de esta serie dará un giro inesperado. La serie se centrará en los personajes de Gastón y LeFou. Ambientada en el icónico reino de La Bella y la Bestia, antes del épico romance de los personajes, la serie traerá sorpresivas revelaciones de los protagónicos de su pasado.

Gastón, LeFou y una acompañante más, se aventurarán a un inesperado viaje lleno de romance, comedia, aventuras y comedia. Mientras se van descubriendo los misterios del pasado y aumentan los peligros del presente, viejos amigos y nuevos enemigos revelan que este conocido reino oculta muchos secretos.

El regreso de Luke Evans y Josh Gad

Esta producción tenía que contar con los actores conocidos. Por tal motivo, los actores Luke Evans y Josh Gad regresan a este mundo mágico para interpretar a los personajes de Gastón y LeFou que consagraron en la película en live action de Disney.

Los actores nos ofrecerán a través de sus personajes los orígenes que los llevaron a ser amigos y socios, además de conocer un poco sobre la hechicera que lanzara el maleficio sobre el príncipe para convertirlo en bestia. Será sin duda una producción que ofrecerá respuestas.

Nuevo personaje

Un nuevo personaje llegará a esta serie. Con los anuncios de Disney también se conoció que la actriz Briana Middleton se incorporará con el personaje de Tilly, la hermanastra de LeFou, la cual acompañará al disparejo dúo en la aventura.

Middleton hará su debut cinematográfico con The Tender Bar, una adaptación de Amazon Studios dirigida por George Clooney de las memorias del escritor ganador del premio Pulitzer J. R. Moehringer. Actualmente, Middleton está rodando ‘The Last Will and Testament of Charles Abernathy’, para Netflix.

Número de capítulos

La serie de ‘La Bella y la Bestia’ contará con un total de ocho episodios por temporada. Aún se desconoce la duración de cada uno de ellos y el día de su estreno.

Respaldo talentoso

El talento sobra en esta producción de Disney. Detrás de cámara encontraremos a persones reconocidos como Liesl Tommy, reconocida directa ganadora de un Tony que será la encargada de dirigir el primer episodio de la producción.

De igual forma, La Bella y La Bestia está desarrollada, producida ejecutivamente y escrita por Gad, Edward Kitsis y Adam Horowitz (Once Upon a Time), quienes también serán los showrunners de la serie.

