Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo dedica emotivo mensaje al comediante mexicano por Premios Óscar (el respeto, la admiración y 16 años de amor)

CODA, un drama sobre una familia sorda, hizo historia el domingo 27 de marzo al conquistar el principal Óscar de la noche, convirtiéndose en la primera producción de streaming en ser reconocida por la Academia como mejor película.

Dirigida por Sian Heder (Orange Is The New Black), la cinta de bajo presupuesto ganó también el premio de la Academia a mejor guion adaptado y a mejor actor de reparto para Troy Kotsur.