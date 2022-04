Eugenio Derbez: El comediante habló del porque no ira con el presidente AMLO para hablar acerca del Tren Maya

El actor y comediante Eugenio Derbez aseguró que no podrá estar en la reunión prevista entre las celebridades que manifestaron en contra de la construcción del megaproyecto Tren Maya y presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

“Los invito a ellos, yo no voy a tener asesor, que estén ellos, ya después que reciban toda la información les voy a entregar un documento, después que se pronuncien y sus asesores con toda libertad se manifiesten, pero quiero hablar con ellos”, aseguró el mandatario en una conferencia matutina.

Los actores que se pronunciaron en contra de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya accedieron a la reunión con le mandatario.

Derbez fue cuestionado acerca de su ausencia en la reunión con le mandatario de México, a lo que el respondió que está en medio de una producción, y que se le es “imposible” poder asistir.

“Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible“, aseguró en una entrevista que le realizó Azucena Uresti.

Lea también: Eugenio Derbez: la razón por la que fue denunciado junto a otros artistas ante el Instituto Nacional Electoral

También comentó que la idea de que la reunión se lleve a cabo no es una buena idea, debido a que considera que deben ser los expertos quienes deben entablar este tipo de conversaciones.

#AzucenaxFórmula | @EugenioDerbez integrante de #SélvameDelTren sostiene que reunirse con el pdte. López Obrador en #PalacioNacional, para hablar sobre el #TrenMaya, no es el camino; asegura que esto no se resuelve con un café ni tomándose una foto Aquí la entrevista completa pic.twitter.com/ixyPwPztao — Azucena Uresti (@azucenau) April 23, 2022

“Ni nosotros somos expertos ni el presidente lo eso, por lo que deben estar en esa reunión los expertos, los científicos y ambientalistas, no los famosos, como nos dice el presidente”.

Lea también: “Lo hago por amor a México”: Derbez responde a las críticas de AMLO por la construcción del Tren Maya

El actor opinó que el proyecto es algo negativo para la conservación del medio ambiente y que el turismo será efectivo, pero de manera temporal. “La gente irá a esos lugares para ver la selva. Por eso la gente ya no va a Cancún, ya que se convirtió en una ciudad, ya no es lo que era antes”, aseguró.