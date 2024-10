Exesposo de Jennifer López culpa a “Diddy” Combs de su divorcio

El primer esposo de Jennifer López, Ojani Noa, rompió el silencio sobre su matrimonio fugaz con la cantante y culpó a Sean "Diddy" Combs como el responsable de que fallara su matrimonio.

Ojani ofreció una entrevista para Despierta América, donde compartió detalles íntimos de su separación con JLo, incluso recriminó a "Diddy" el haberse aprovechado de la separación que tuvo la pareja.

Combs y López comenzaron a salir en 1999, cuando ella todavía estaba casada con Noa, sin embargo, ya pasaban por dificultades. "Parte de ese divorcio fue culpa de Puffy", confesó durante la entrevista.

La acusación del exesposo de JLo llegó cuando el rapero estadounidense está arrestado e imputado por la justicia tras ser acusado de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución.

Los detalles de la separación de JLo y Ojani Noa

"Ahí, en esa distancia, en esa separación, fue donde comenzaron los engaños", aseguró Noa, al hacer alusión a que la cercanía entre su esposa y Combs se intensificó en ese período.

Luego de que Ojani y Jennifer se divorciaran en enero 1998, "Puff Daddy" con la artista hicieron pública su relación en 1999.

En su confesión, Noa aseguró que Jennifer López habría actuado para que no le dieran oportunidades laborales en luego de la ruptura, "Le preguntaba: ¿Qué te hice yo para que me llevaras a la corte, para que me acusaras de cosas que no hice, para que llamaras a diferentes compañías para que no me dieran trabajo?".