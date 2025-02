Medios aseguran que Kanye West y Bianca Censori se separaron y se encaminan al divorcio

El pasado 3 de febrero, la esposa del rapero estadounidense Kanye West, la diseñadora australiana Bianca Censori, tomó al mundo del espectáculo por sorpresa al presentarse en la alfombra roja de los Premios Grammy 2025 con un arriegado atuendo: Un vestido de látex transparente en el que se le veía todo su cuerpo desnudo.

La sorpresiva aparición de Bianca en la alfombra roja generó debate y controversia en las plataformas digitales; sin embargo, su espectáculo mediático también afectó directamente a su pareja, quien terminó perdiendo un contrato por US$20 millones (Q154 millones) en Tokio, Japón, donde tenía acordado presentarse a finales de mayo.

A pesar de eso, el productor discográfico nacido en Atlanta, Georgia, salió a defender públicamente a Censori y le aseguró a los medios de comunicación norteamericanos que la presentación de su esposa en los Grammy "había abierto un mundo completamente nuevo", tanto en la industria del entretenimiento, como en el mundo de la moda.

Esas declaraciones de Kanye se convirtieron en el inicio de una seguidilla de polémicos comentarios por parte de West en redes sociales, donde tomó la decisión de pedir la liberación de Sean "Diddy" Combs, quien actualmente se encuentra encarcelado por enfrentar diversos cargos federales de tráfico sexual y privación ilegal de la libertad.

Durante la tarde de este jueves 13 de febrero, el sitio web que se enfoca en las noticias de las celebridades, TMZ, reveló que el rapero estadounidense y su esposa Bianca están en un proceso de separación tras los recientes escándalos por parte de Kanye West, "principalmente tras haber lanzado una línea de camisetas con la esvástica nazi".

La decisión de vender ropa relacionada al nazismo surgió luego de sus publicaciones en la red social X, donde el productor comentó que "la esclavitud era una elección" y le confesó a sus seguidores que era nazi y amaba a Adolf Hitler, lo que generó una serie de debates y rechazo por parte de la comunidad internacional en la plataforma.

De acuerdo con TMZ, tanto West como Censori se han puesto en contacto con abogados especializados en divorcios, por lo que se especula que la pareja está al borde de la separación, tomando en cuenta que Kanye tenía pensado involucrar a su esposa en las grabaciones y producciones de Mike Moz, un director de películas para adultos.

Según el sitio web estadounidense, una fuente cercana al rapero les confirmó que el artista sufre de episodios maníacos y depresivos relacionados con un trastorno de bipolaridad; tal y como su exesposa, Kim Kardashian, confesó en el 2019: "Tengo que alejar a mis hijos de él, a veces pareciera que es otra persona", agregó la modelo.

El rapero Kanye West y la diseñadora Bianca Censori contrajeron matrimonio durante una ceremonia privada en Sillicon Valley, una bahía ubicada en San Francisco, California, el pasado 10 de diciembre del 2022, tan solo un mes después de haberse divorciado de Kim Kardashian, con quien estuvo casado durante más de una decada.

"Sigo mirando las fotos de la alfombra roja como si estuviera mirando una obra de arte. Esa noche me di cuenta, tengo mucha suerte de tener una esposa tan inteligente, talentosa, valiente y atractiva", agregó Kanye tras los Premios Grammy, quien en los últimos años incusionó en el mundo de los diseñadores de moda, junto con Censori.

