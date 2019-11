Experto digital de compañía con 80 millones de sitios elogia a Guatemala

El especialista en rendimiento de Wix, Dan Shappir visitó Guatemala. (Foto Prensa Libre: Youtube).

El líder tecnológico de rendimiento de la plataforma Wix, Dan Shappir, se encuentra en Guatemala y ha compartido varias fotografías de diferentes lugares turísticos, por medio de su cuenta de Twitter.

Dan Shappir es el encargado de lograr que más de 100 millones de sitios alojados en la plataforma Wix se carguen y ejecuten más rápido. Tiene experiencia en desarrollo de software y ha trabajado en sistemas que van desde simulaciones de trayectoria de misiles hasta juegos multiusuario en red para diseñar y construir aplicaciones web.

El pasado 15 de noviembre Shappir publicó en su cuenta de Twitter que luego del Chrome Dev Summit, evento en donde el equipo de Chrome ofrece varias conferencias acerca de las actualizaciones y herramientas para mejorar la productividad del desarrollador, tomaría unas vacaciones familiares. Indicó que luego de terminar sus actividades en Los Ángeles, volaría esa misma noche hacia Guatemala.

Luego, el 17 de noviembre publicó que estaba visitando La Antigua Guatemala, durante el Festival de las Flores, que se realizo el sábado 16 y domingo 17. Esta edición tuvo como tema principal la obra de Antoine de Saint-Exúpery, “El Principito”.

Visiting beautiful Antigua #Guatemala during the festival de flores pic.twitter.com/YlCJAlFbPb — Dan Shappir (@DanShappir) November 17, 2019

El pasado 22 de noviembre compartió en un tweet cuatro imágenes de bajo la leyenda “Caminamos por la hermosa Antigua Guatemala, antes de salir a Flores y Tikal”. En las fotografías se puede observar la iglesia del Santo Hermano Pedro y el Arco de Santa Catalina, ubicados en Antigua Guatemala.

Walked around beautiful Antigua #Guatemala before heading out to Flores and Tikal pic.twitter.com/gI43INnNDl — Dan Shappir (@DanShappir) November 22, 2019

Minutos después, publicó otro tweet con imágenes aéreas del Lago de Atitlán y una en donde se puede observar un rótulo de bienvenida a la Nariz del Indio, Santa Clara La Laguna. “Vista del Lago de Atitlán, Guatemala, desde arriba de ´Nariz del Indio”, escribió.

View of Lake Atitlan #Guatemala from on top “Indian Nose” pic.twitter.com/EDZIWrUPeE — Dan Shappir (@DanShappir) November 22, 2019

El tecnológico de Wix también visitó Flores, Petén y Tikal. “¡Tikal #Guatemala, es realmente una de las maravillas del mundo”, dijo cuando compartió varias fotografías del paisaje de Tikal.

Tikal #Guatemala is truly one of the wonders of the world! pic.twitter.com/q2DVhilmG6 — Dan Shappir (@DanShappir) November 23, 2019

¿Qué es Wix?

Wix es una plataforma para la construcción de páginas web en lenguaje de programación HTML5. Su principal característica es el sistema Drag & Drop, lo que hace más fácil e intuitivo su uso. Es apto para que cualquier persona sin conocimientos de programación pueda crear un sitio en Internet.

