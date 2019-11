Así es el interior del avión de Star Wars que llegará esta noche a Guatemala

La aerolínea United se alió con Disney y LucasFilms para poder llevar a cabo la promoción del filme Star Wars: El ascenso de Skywalker, la cual se estrenará el 20 de diciembre en las salas de cine.

El avión comercial Boeing 737-800 comenzó sus viajes en noviembre y Guatemala ha sido uno de los destinos elegidos por la aerolínea. El vuelo llegará este miércoles 20 de noviembre a las 22.30 horas y despegará el jueves 21 de noviembre a las 7 horas.

El diseño y pintado de la aeronave estuvo a cargo del equipo creativo de Disney y LucasFilms, dirigido por Doug Chiang, VP & Executive Creative Director.

Temática

El avión está pintado por fuera de negro. Uno de los lados representa a la Primera Orden, acompañado de un Caza TIE y el sable de Kylo Ren, en la parte superior de la cola.

El otro lado representa la Resistencia, con un X-Wing y el sable de Rey.

Inlcuso, en el rastreador de vuelos Flightaware.com la nave aparece como un X-Wing.

En el interior del avión los tripulantes podrán escoger en qué “lado de la fuerza” desean sentarse.

Durante el vuelo los pasajeros podrán seleccionar qué películas de Star Wars quieren ver durante su viaje. Los destinos anunciados por la empresa son Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y el Caribe. Los tripulantes podrán escuchar música emblemática de la saga. Además, se podrá ver a algunos personajes de la película brindando consejos de seguridad.

Los viajeros que adquieran sus boletos recibirán un kit con amenidades de la cinta y un pin exclusivo de colección del próximo filme.

El vuelo N36272 puede rastrearse por medio de la aplicación Flightaware.

