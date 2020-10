Fabiola Roudha y Sara Curruchich lanzan “Florecer”, canción que incluye un mensaje de esperanza

Fabiola Roudha y Sara Curruchich promocionan el tema "Florecer". (Foto Prensa Libre: Cortesía Fabiola Roudha)

Enfocada en continuar con su carrera musical y después de atravesar un momento de incertidumbre, Fabiola Roudha invitó a Sara Curruchich a colaborar en su nueva propuesta.

De acuerdo con Roudha, la pandemia del coronavirus cambió sus planes de una forma letal. La cantautora al igual que varias personas vinculadas con la música, sufrieron las consecuencias del confinamiento que generó el covid-19. Sin embargo, decidió renovar su pensamiento y actitud y creó la canción Florecer.

“Esta canción la comencé a componer en marzo de este año junto con el proceso de mi nuevo disco. Cuando empecé con los primeros acordes de la guitarra, identifiqué que fue algo diferente a lo que he venido trabajando. Pero pasó algo al momento de escribir la primera frase –En corazón que duele nada florece. Es un mar de deseos y egos-. Eso surgió porque ya tenía la confirmación de varios festivales en Inglaterra, Estados Unidos y México. Además, tenía varios planes, pero me deprimí mucho cuando me dijeron que no se cancelaron debido a pandemia”, dijo Roudha.

“Entonces dije, qué hago si es todo por lo que había luchado, por lo que en 2019 junto con mis músicos trabajamos mucho y de pronto, como que si nada, pum, todo se derrumbó y nada de esto va a pasar. En ese momento estaba muy enojada y justo se me vino esa letra, pensando en que uno siempre se pasa la vida esperanzado en qué algo va a pasar. Con la música es muy similar, se planifica, pero a veces no se concreta nada porque pasan muchas cosas. Entonces escribí esta letra y continué porque tenía otra parte –perder no es lo que duele, es no encontrar lo que mereces y pasarte la vida esperando-, y así terminé con eso”, agregó Fabiola.

La unión con Sara Curruchich

La incorporación de la cantautora maya kaqchikel no fue planificado, aseguró Roudha. Sin embargo, la integró debido al respeto, cariño y admiración que le tiene a su enfoque musical y a la calidad de persona que es.

“Sara le incorporó la parte positiva a la canción. Además, se siente una paz cuando ella canta y eso me pareció genial”, dijo Fabiola.

“El tema dio un giro cuando llegué al coro y para mi sorpresa, todo se vinculó con un sonido más de la década de 1970. Entonces eso me gustó mucho porque se sintió como una parte oscura al principio y luego una parte clara. Eso es algo que me gusta de esa época por lo místico que resulta la unión de esas dos cosas como la felicidad con la tristeza. Justo en ese momento mi mente me llevó a Sara Curruchich”, comentó Roudha, artista que se ilusionó al obtener la respuesta de la creadora de temas como Ixoqui’, Matyox K’aslem, Quiero, Tukur e Hija de la tierra, entre otras.

“Le envié la canción y le anticipé que faltaban partes. Al día siguiente me notificó que le gustó mucho y que aceptaba hacer la colaboración. A partir de ese momento empezamos con las pláticas y otros detalles. Ella trabajó parte de la letra, agregó su esencia en la forma que canta y lo bonito fue, de que, aunque nunca habíamos cantado juntas, nos dimos la sorpresa de que ambas tenemos como el mismo tono de voz, incluso, en el tema se distingue poco quien canta porque las voces son parecidas. Está interesante lo que hicimos y de esta forma surgió Florecer porque nació como un ‘problema’ pero resultó como una canción de sanación y de cómo fluir”, afirmó Fabiola.

Sara por su parte, elogió a Roudha y destacó su trayectoria y el compromiso que la artista ha asumido en la escena local.

“Fabiola ha sido y es una artista que de alguna manera ha trabajado por el derecho de las mujeres en el mundo de la música. Al ver el recorrido artístico que cuenta es muy profesional y su voz es maravillosa. Me da mucha alegría que podamos compartir voces como mujeres y un tema que también busca sanar los dolores que nos han atravesado individual y colectivamente”, afirmó Sara, cantautora que también destacó la ilusión con la que llegó al proyecto.

“Una de las razones por las que me siento contenta con este dúo es compartir al lado de otra mujer que nos ha representado en diferentes pueblos y países. Es una alegría y un honor poder compartir con ella en esta canción”, agregó Curruchich.

El tema

De acuerdo con las cantautoras, en Florecer ambas supervisaron la letra para que tuviera coherencia, pero tal y como se manifiesta en la canción, todo fue fluyendo para bien.

Debido a que las armonías que llevan la canción las cuales se deben de grabar juntas, el tema se produjo en la ciudad de Guatemala, el productor fue Pepo Meza, quien ya trabajó con Roudha en su álbum anterior (Más allá) y que también será el productor de su nuevo disco.



En el bajo colaboró Joaquín Medina, en la batería Sami El Suago, el piano lo grabó Fabiola y se animó por primera vez a grabar guitarra. Sin embargo, los solos los efectuó Pepo Meza.

A partir de este viernes 16 de octubre, Florecer está disponible en todas las plataformas digitales.

“Florecer nos transporta en el tiempo llevándonos al pop de los años 70’s y luego a la actualidad, al unirse el Neo Soul a través de mi composición, producción e interpretación, pero también contiene pinceladas de la cultura maya con la interpretación Pop/Folk en idioma Maya Kaqchiquel”, agregó Fabiola.

El visual

Para promocionar Florecer, se contó con el apoyo de Oscar Donado, artista que ha colaborado con varias bandas nacionales incluyendo a Roudha con el video del tema 26 lunares. En esta ocasión creó algo interesante y diferente para reflejar Florecer.

Roudha aseguró que desconoce si este dueto lo incluirá en su nuevo álbum o en un EP de colaboraciones debido a que tiene planificado grabar dos temas más, uno junto a una banda nacional y otro con un artista costarricense.

El tema puede ser que forme parte del nuevo disco o bien, incluirlo en el paquete de duetos. Este es el primero de tres colaboraciones que incluirá a Sara y otros artistas como otra banda local y un artista

“Me encanta haber trabajo con ella porque mi plan se está cumpliendo. Al momento de hacer un dueto tomé en cuenta a personas que admiro, no solo por lo bien que canten o ejecuten un instrumento, sino las admiro y respeto como personas y por su trabajo. Por eso encajó Sara porque ella es un ejemplo de todo eso”.