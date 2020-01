Fallece Andrea Arruti, actriz de doblaje de “My Little Pony”

En su última publicación de Instagram la actriz escribió "No sé a dónde voy, pero estoy en camino”. (Foto Prensa Libre: Instagram Andrea Arruti).

La actriz mexicana de doblaje, Andrea Arruti, falleció el pasado sábado, a los 21 años. Es recordada por su participación en la serie “Jake y los piratas del País de Nunca Jamás” y en “My Little Pony”. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, según informan medios internacionales.

Entre su trabajo destaca su doblaje de “Izzy”, en la serie Jake y los piratas de nunca jamás, también “Neeko”, en el videojuego League of Legends y “Ortensia” en el juego Epic Mickey 2: el poder de dos. Pero el proyecto con el que se dio a conocer, incluso a nivel internacional, fue cuando prestó su voz a los personajes “Diamond” y “Tiara”, en My Little Pony, por lo que era una de las favoritas de los fans.

La actriz también incursionó en las redes sociales como youtuber, ya que compartía vídeos de otras de sus actividades favoritas como la cocina, en donde enseñaba a su público cómo cocinar pastel de calabaza o cupcakes de limón. También se divertía imitando el vestuario de sus personajes de anime favoritos.

Lamentan su fallecimiento

El también actor de doblaje Emilio Treviño publicó un emotivo mensaje de despedida para su amiga Andrea Arruti, en su cuenta de Instagram.

“Sin duda a veces la vida nos sorprende de maneras fuertes e inesperadas…buscar un porque o para que es absurdo pues son respuestas que realmente nunca tendremos y no espero tenerlas. Sin embargo, creo que hoy para mí es más importante recordar todas aquellas cosas hermosas que viví contigo”, escribió el joven.

También recordó y agradeció a la actriz todos los momentos y experiencias que vivieron juntos, como las películas y series favoritas de ambos. “Te voy a extrañar mucho y por supuesto que me cuesta trabajo saber que no te veré en un buen tiempo. Pero la verdad es que te sigo y seguiré sintiendo aquí conmigo”, se lee en el mensaje de Treviño.

Por su parte, el actor de doblaje Carlos Segundo, conocido por su voz de “Woody” en Toy Story y “Piccolo” de Dragon Ball, también publicó una imagen lamentando la muerte de Andrea Arruti. “El quipo de Toonlandya lamenta profundamente el fallecimiento de la actriz Andrea Arruti”, se lee en el mensaje publicado en Twitter.

Contenido relacionado

>Leonardo DiCaprio dona $3 millones para combatir incendios en Australia

>Esta es la razón por la que arrestaron a Joaquin Phoenix y Martin Sheen en EE. UU.

>“Doctor Strange 2” se queda sin su director Scott Derrickson