Fallece J. Michael Mendel productor de “Los Simpson” y “Rick y Morty”

El cuatro veces ganador del Emmy y productor J. Michael Mendel ha muerto a los 54 años en su casa en Los Ángeles, California.

Juel Bestrop, esposa de Mendel confirmó que el deceso se debió a causas naturales.

Tras darse a conocer la muerte del productor, su amigo y cocreador de Rick and Morty, Justin Roiland, escribió en Twitter: “Mi amigo, compañero y productor Mike Mendel ha muerto. Estoy devastado”.

My friend, partner, and line producer Mike Mendel passed away. I am devastated. My heart breaks for his family. I don’t know what I’m going to do without you by my side Mike. I’m destroyed.

— Justin Roiland (@JustinRoiland) September 23, 2019