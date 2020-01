Nuevo logo de la Fuerza Espacial de EE. UU. es similar al del Comando Starfleet de la serie "Star Trek", según fanes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló el 24 de enero el nuevo logo de la Fuerza Espacial de EE. UU. en su cuenta de Twitter, pero los admiradores de Star Trek no están de acuerdo con la elección.

Resulta que el nuevo diseño del logo que simbolizará la sexta rama del ejército estadounidense es sumamente parecido a la insignia del Comando Starfleet de la serie y películas de ciencia ficción Star Trek, en el que se muestra una delta y un mundo rodeado por un cohete y estrellas, divulgó The Washington Post en su sitio web, y del que han hecho eco otros medios. Minutos después de que Trump tuiteara la imagen, surgió gran cantidad de críticas de parte de los internautas.

“Obviamente fue un golpe para Star Trek“, escribió un usuario de esa red social. “Nos dirigimos a dónde ya fuimos”, indicó otro. El actor George Takei, que personificó a Hikaru Sulu en las series originales, bromeó sobre si la franquicia esperaría algunas regalías al respecto.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de enero de 2020

Ahem. We are expecting some royalties from this… https://t.co/msYcJMlqjh — George Takei (@GeorgeTakei) 24 de enero de 2020

Sin embargo, el nuevo logo es un diseño estilizado del emblema original del Comando de Fuerza Aeroespacial de Estados Unidos, que data de décadas atrás. “La punta de flecha en el logo de la Fuerza Espacial de Estados Unidos parece que fue tomado del Comando de la Fuerza Aeroespacial, el cual ha sido usado desde la década de 1980”, indicó Okuda, que ha diseñado emblemas para la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos (Nasa), en su cuenta de Facebook.

“Las puntas de flechas, zumbidos, órbitas, estrellas y planetas han sido usados en emblemas espaciales antes de estas insignias”, escribió. “Por si sirve de algo, no poseo los derechos de propiedad intelectual de la mayoría de mis trabajos para Star Trek. No me ofenden las similitudes, ni tampoco acusaría a la Fuerza Espacial de plagio. Solo estoy sorprendido, pero no es nada serio”, añadió.

Otros usuarios también hicieron alusión a los derechos intelectuales en los que habría infringido la Casa Blanca.

Really? I hope you get sued for copyright infringement. Is there no one with a brain in the White House? I mean really. — Shannon is in FIGHT MODE (@Katpa73) 24 de enero de 2020

Swell, now taxpayers get to pay for lawyers when you’re sued by Paramount and the Roddenberry estate… pic.twitter.com/hd7RM20BYZ — Ned Pyle (@NerdPyle) 24 de enero de 2020



Ni Star Trek ni el gobierno estadounidense pueden reclamar la originalidad. La series originales, que se estrenaron en 1966, parece que se inspiraron en la insignia legendaria de Starfleet, que son portados por los personajes, en emblemas tempranos de la Nasa.

En un post del 2018 del creador de Star Trek, Gene Roddenberry, y el productor Robert Justman señalaron que se basaron para el diseño de la insignia en los pines dorados que se les entregan a los astronautas de la Nasa como reconocimientos por haber volado al espacio. “En la década de 1960, el delta Starfleet tenía más rasgos en común con el pin entregado por la Nasa que un simple parche”, escribió Roddenberry.

Estos pines de la Nasa fueron entregados por primera vez en 1963. El sello original de la Nasa, que se dio a conocer en 1959, también contiene algunos de los mismos elementos del diseño. La delta roja en el logo de la agencia tiene un zumbido aéreo rodeado de estrellas blancas y un camino orbital blanco. En el universo ficticio de Star Trek, la insignia de Starfleet representa un “descendiente directo” del logo, de acuerdo al sitio web de Star Trek.

