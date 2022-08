Florinda Meza: Las polémicas en que se ha visto envuelta la actriz respecto de la muerte de Anabel Gutiérrez y un baile de Shakira

Luego de darse a conocer la noticia, la actriz publicó un mensaje en sus redes sociales donde expresaba sus condolencias a la familia de la actriz.

“La Chimoltrufia está de luto, se nos fue la gran Anabel Gutiérrez. Mi más sentido pésame a su familia”, dijo Meza, junto a dos fotografías, una de su personaje en el programa “Los Caquitos” y la otra del papel que interpretaba Gutiérrez, doña Espotaverderona.

Sin embargo, la reacción de los usuarios no fue positiva, ya que muchos mensajes llegaron a calificar las palabras de Florinda Meza como “hipócritas”.

La Chimoltrufia está de luto, se nos fue la gran Anabel Gutiérrez. Mi más sentido pésame a su familia. pic.twitter.com/LCWt5BqoZy — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 23, 2022

Estas reacciones se deben a unas declaraciones que hizo Anabel Gutiérrez en 2019 para el programa 24xSegundos, donde dijo que Florinda Meza tenía un mal temperamento en el set de grabación de “Chespirito”.

Gutiérrez contó que, a pesar de empezar en el mundo de la actuación desde los 16 años, Florinda Meza no estaba convencida de su talento, y que trataba de humillarla en múltiples ocasiones.

En un momento contó que Florinda Meza le dijo: “Bueno, actriz eres, de cine, pero de televisión, no” y que la llevó detrás de los camerinos para “enseñarle a ser actriz“.

Ante esta experiencia, los usuarios en redes sociales criticaron las palabras de condolencia de Florinda Meza, donde afirmaron que debía disculparte con Gutiérrez por “los corajes” que tenía en el set.

¿Plagio al Chavo del Ocho?

La segunda controversia en la que está involucrada la actriz se dio luego de que las redes sociales afirmaran que el famoso baile que hace la cantante Shakira en su popular tema Te Felicito está fuertemente influenciado en un movimiento que hace el Chavo del ocho.

En un punto de la controversia, los seguidores empezaron a preguntarse si la viuda de Chespirito, Florinda Meza, tomaría acciones legales en contra de la cantante colombiana por “posible plagio”.

Este 23 de agosto, Florinda Meza publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para desmentir que demandaría a Shakira, además de criticar a medios y usuarios por “inventar historias” para “ganar más likes”.

“A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es falsa. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”, dijo la actriz.

Incluso Florinda Meza contestó a uno de sus seguidores, quien le preguntó el por qué decidió responder si se trataba de “una broma”.

A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira. Florinda Meza pic.twitter.com/22OVObwu0j — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 23, 2022

Meza explica que, aunque parezca un chiste, muchos periodistas y seguidores le preguntaron si realmente iba a denunciar a Shakira por el supuesto “plagio”.

“Aunque no lo crean, me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real”, aseguró la actriz.