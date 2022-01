Frida Sofía: cuáles fueron los motivos por los que la hija de Alejandra Guzmán fue arrestada en Miami

Tras ser puesta en libertad la noche del lunes 24 de enero, Frida Sofía habló ante las cámaras del programa El Gordo y La Flaca y confesó que su arresto se dio debido a un malentendido que posteriormente desató una trifulca dentro del lujoso inmueble.

De acuerdo con las palabras de la polémica hija de Alejandra Guzmán, ella acudió al restaurante y club “Joia” el pasado domingo, donde supuestamente tuvo problemas con la responsable del lugar.

“La verdad fue simple. A la manager de Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, comentó la influencer de 29 años.

Frida Sofía también reveló que fue lastimada por la seguridad al momento de ser retirada del lugar y enseñó ante las cámaras las heridas en sus brazos a raíz del forcejeo que tuvo en el exclusivo local de Miami.

“Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad del Joia”, afirmó.

Para finalizar, la nieta de Enrique Guzmán reveló el supuesto motivo por el cual la seguridad del lugar la sacó utilizando violencia, ya que aseguraban que ella había cometido un robo dentro de las instalaciones del restaurante “Joia”.

“Dijeron que era porque yo me había robado un agua”, dijo Frida Sofía.

Durante 2021, Frida Sofía estuvo envuelta en una polémica familiar luego de acusar a Enrique Guzmán, su abuelo, de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía cinco años.

La joven demandó a Alejandra Guzmán y a Enrique Guzmán por los delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores, debido a todo lo que sufrió durante su infancia por el abandono de su madre y los abusos de su abuelo.