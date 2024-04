La noche del 26 de abril se llevó a cabo la primera noche del Empire Music Festival. Muchos artistas nacionales e internacionales se presentaron en el escenario. Sin embargo uno de los más esperados era el cierre del rapero, DJ y productor neerlandés Afrojack.

Durante su presentación el DJ pudo observar un peculiar cartel de la guatemalteca Luisa Fernanda Lupin que decía "Afrojack I waited 10 years to see you" (Afrojack esperé 10 años para verte).

El mensaje de la joven llamó mucho la atención de los encargados del evento.

Lupin narró cómo gracias a su hermana pudo asistir al festival y conocer a su artista favorito. "Mi hermana tenía el cartel y a ella le preguntaron un montón de cosas, de que si la podían subir al escenario, pero realmente yo soy la fan de Afrojack, entonces les dije que sí", comentó.

Ella dijo que los encargados del evento la llevaron atrás del escenario, conoció al DJ, él la subió al escenario y le autografió el cartel que portaba.

"Fue una emoción inexplicable porque es algo que nunca me llegué a imaginar y fue simplemente increíble", comentó Lupin.

Este festival se lleva a cabo en la Finca El Jocotillo, kilómetro 37.5 carretera a El Salvador y se destaca por reunir a varios artistas de diversos géneros.

Durante la segunda noche del festival se presentarán artistas internacionales como Latin Mafia, Tokischa, Fuerza Regida entre otros.