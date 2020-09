Gaby Moreno: “Es un orgullo representar nuevamente a Guatemala en los Latin Grammy”

Gaby Moreno está nominada en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional con ¡Spangled!, su sexto álbum de estudio. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Con el profesionalismo y calidad que la caracterizan, la cantautora nacional figuró nuevamente en la lista de nominaciones de los Latin Grammy, los cuales se entregarán el próximo 19 de noviembre y celebrarán su 21 edición.

Moreno ha destacado en la escena musical como cantautora y productora. Además, en noviembre de 2013 obtuvo el Latin Grammy en la categoría mejor artista nuevo, galardón que para ella fue motivo de orgullo y que dedicó al país.

El martes 29, la artista guatemalteca fue postulada en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional con ¡Spangled!, su sexto álbum de estudio, pieza que compite con las producciones La metamorfosis de Reyli Barba, Compadres de Andrés Cepeda y Fonseca, Trece de Andrés Cepeda y Mirándote a los ojos de José Luis Perales.

Él álbum

¡Spangled! es una producción latina y clásica que está llena de historia y cultura. Se publicó el 4 de octubre de 2019 y a casi un año de su lanzamiento se encuentra postulado por la Academia Latina de la Grabación.

En este disco Moreno contó con la colaboración Van Dyke Parks, músico, compositor, arreglista y productor estadounidense que conoció hace 12 años y con quién plasmó 10 temas en los que figuran ritmos de joropo, vals, bolero, bossa nova, tropicalia y un poco de rock.

En entrevista para Prensa Libre, Gaby aseguró que está agradecida con las recompensas que la música le ha brindado y expresó sus sentimientos al conocer su reciente nominación en los Latin Grammy.

“Siempre es una gran emoción recibir noticias en las que existe una posibilidad de obtener ese tipo de reconocimientos y no tanto porque destaque en las nominadas. Creo que ahora es una oportunidad linda y quizás les despierte curiosidad a más personas y puedan escuchar el disco y se den cuenta de qué trata. Eso para mí es lo más maravilloso y esa siempre ha sido finalidad, que mi música se escuche”, dijo Moreno, quién además afirmó que está orgullosa de compartir la nominación con Van Dyke Parks debido a que, para el músico estadounidense es la primera vez que figura en la lista de la Academia.

“Van Dyke Parks lleva más de 40 años de trayectoria y me alegra mucho que esté postulado porque ha realizado un gran trabajo durante su carrera y en ¡Spangled! su intervención fue primordial”, agregó Moreno, al referirse al álbum que incluye 3 temas en inglés, 5 en español y 2 en portugués.

La cantautora guatemalteca recordó que hace un año se publicó el álbum que además de sus melodías, también destaca la portada, la cual fue diseñada por Klaus Voormann, artista alemán que diseñó la portada de Revolver, el disco de Los Beatles en el que plasmó un famoso collage.

“¡Spangled! es una producción con mucha dedicación y estoy agradecida con la vida debido al apoyo que recibí de todas las personas que se involucraron”, añadió Moreno y recordó que The Immigrants y Across the Borderline, el primero y segundo sencillo respectivamente, tratan sobre los migrantes.

“Esos son los dos temas que tratan sobre la migración. En Across the Borderline es la única que tiene video oficial y que también cantó Jackson Browne”, dijo la cantautora nacional.

Orgullo por el país

Gaby Moreno ha destacado en los Latin Grammy no solo con el galardón que obtuvo en 2013, también fue seleccionada por la Academia Latina de la Grabación para cantar durante el homenaje a Marc Anthony, quien recibió el Premio Persona del Año de 2016.

Durante la gala, Moreno interpretó el tema You Sang to Me, de Anthony y compartió escenario con Mon Laferte y Kany García.

“Las galas de los Latin Grammy siempre me traen bonitos recuerdos, evidentemente el galardón que recibí convirtió en especial el momento. Sin embargo, haber participado en un homenaje para un artista con tanta trayectoria, eso es de gran valor porque se comparte con la persona y se celebran sus éxitos”, afirmó Moreno. Además, recalcó que contar con otra nominación siempre se vive con ilusión.

“Siempre decimos que la nominación es un gran logro, pero obviamente ganarlo es algo que todos anhelamos porque representa condecorar una etapa. Sin embargo, pase lo que pase estoy ya agradecida por esto y por todos los reconocimientos que ha obtenido este disco porque fue un trabajo que duró años lanzarlo y estuvo llenos de momentos mágicos y sumamente emocionantes”, dijo la cantautora nacional.

Moreno está convencida de que un Latin Grammy es un reconocimiento de alta importancia que pesa en la hoja de vida del artista que lo obtiene y que siempre permitirá seguir escalando en la industria.

“Existe cierta presión porque se representa a un país y se siente muy lindo. Además, tengo mucha ilusión y orgullo de poder representar nuevamente a Guatemala en estos premios tan importantes”, concluyó Gaby.