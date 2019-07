Gaby Moreno sorprende en Nueva York con concierto junto a Óscar Isaac y Andrea Echeverri, entre otros artistas

La ganadora del Latin Grammy, radicada en EE. UU., aseguró desde el comienzo que su show habría sorpresas, según publicó Billboard.

“Ustedes van a tener un regalito esta noche”, dijo Gaby.

La guatemalteca y su banda cautivaron a los presentes con su soul, folk, blues y jazz, y durante el concierto se fueron subiendo al escenario distintas personalidades.

En un momento, la invitada fue Andrea Echeverri, la líder y vocalista del grupo colombiano Aterciopelados, de acuerdo con Billboard.

También acompañaron a Gaby el cantante mexicano Caloncho, el compositor venezolano Jorge Glem y el grupo femenino de mariachi Flor de Toloache, originario de Nueva York. Asimismo, participó en el show el rapero puertorriqueño Velcro MC.

Sin embargo, el momento más especial fue cuando, a medio concierto, el actor Óscar Isaac, nacido también en Guatemala, se unió a Gaby para interpretar un tema del disco Illusion y otras piezas.

Gaby Moreno was joined by Oscar Isaac at @BRICcelebrateBK to perform a few songs, including a beautiful take on "Cucurrucucú paloma." pic.twitter.com/sFYkv36z0t

En la recta final del concierto, la cantautora guatemalteca anunció que su nuevo álbum, Spangled, se estrenará el 4 de octubre y que ya se puede escuchar un sencillo titulado Across the Borderline.

QUE LUJO‼ Last night we had the fortune of enjoying Gaby Moreno and Oscar Isaac singing together at Prospect Park Brookyn. #LAMC2019 pic.twitter.com/HXCO2dTaRA

“Esa canción (Across the Borderline) la canto a dueto con Jackson Browne. Y, ¿adivinen qué? ¡Jackson Browne está esta noche aquí. Y la vamos a cantar para todos ustedes”, dijo Gaby.

Browne, de 70 años, es considerado uno de los mejores cantautores estadounidense, y en 2004 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Junto con la guatemalteca, los artistas deleitaron al público en Brooklyn.

I knew the immensely talented Gaby Moreno was going to be fantastic on Friday night at @BRICcelebrateBK, but all the guests she had join her on stage really made this concert next level! Jackson Brown, Oscar Isaac, Flor de Toloache, just to name a few! 💯 https://t.co/UpGpdRPVZo pic.twitter.com/buNOubXMKz

— Ellen Qbertplaya (@Qbertplaya) July 13, 2019