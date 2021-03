Estos son los ganadores de los Globos de Oro 2021

La ceremonia de los Globos de Oro será híbrida, los galardonados estarán vía streaming. (Foto Prensa Libre: VALERIE MACON / AFP).

Este domingo 28 de febrero se lleva a cabo la 78ª edición de los premios internacionales de cine y televisión. En la lista de nominados de los Globos de Oro destacan The Crown, que se convierte en la serie con más nominaciones y Mank, de Netflix, como la película más nominada, ambas con seis nominaciones. Además, es la primera vez que una película guatemalteca figura entre las posibles ganadoras en la categoría “Mejor película de habla no inglesa”.

La ceremonia, considerada la antesala a los premios Óscar, es marcada por la pandemia del Covid1-9, por lo que se realiza sin glamour, limosinas y trajes lujosos pues no hubo alfombra roja y la conducción, a cargo de Tina Fey y Amy Phoeler, se realiza desde dos ubicaciones, Beverly Hills y Nueva York. Además, los galardonados están presentes en el lugar por lo que darán sus discursos de agradecimiento vía streaming, por las medidas de precaución a causa de la pandemia.

Los Globos de Oro dieron inicio a las 19hrs. Previo a la ceremonia, la actriz Yalitza Aparicio y Lety Sahagun participaron en el preshow del evento, en donde comentaron las posibilidades que tienen las películas, actores y actrices de llevarse un galardón esta noche.

Siga aquí cada detalle de la ceremonia, en tiempo real:

Las actrices Tina Fey y Amy Poehler, comentan que en otras ediciones la sala estaría llena de celebridades de Hollywood, pero ahora estos se encuentran en sus casas. Por ello, la transmisión es híbrida y los galardonados estarán vía streaming.

El primer galardonado de la noche fue Daniel Kaluuya como Mejor Actor de Reparto, por la película “Judas and the Black Messiah”. Aunque al inicio de su discurso de agradecimiento hubo fallas técnicas, la señal fue restablecida y dijo estar muy emocionado por el reconocimiento. Mientras que John Boyega se llevó el premio como Mejor actor de reparto para televisión.

Catherine O’Hara fue la ganadora del premio a la mejor actriz en una serie de comedia o musical por “Schitt’s Creek. Su personaje a impactado con sus múltiples pelucas y su vocabulario.

Soul ha sido la gran ganadora para la película animada. Esta es la primera película de esta categoría con un protagonista afroamericano.

Esta película sigue la línea de su anterior película Intensamente, Soul, se centra en el personaje de Joe Garden, un músico de jazz que, después de encontrar la oportunidad de su vida, sufre un accidente que lo lleva al lugar donde las almas se entrenan para ser lo que son: almas. El significado de la vida es compartido por otro personaje, 22.

Mark Ruffalo sorprende con el premio al mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV por I Know This Much Is True, “quiero darle las gracias a quienes hicieron las historias de estos gemelos, sus mentes difíciles…tenemos que unirnos y sanar nuestras mentes y corazones rotos y tenemos que ser valientes”, dijo durante el recibimiento de este premio.

Como mejor guion ganó la película Aaron Sorkin por The Trial Of The Chicago 7. Este es el tercer Globo de Oro de Sorkin quien también ha sido premiado por Steve Jobs y The Social Network.

El homenaje

Uno de los momentos emotivos fue el homenaje a Norman Lear quien como productor de televisión trabajó temas que antes de él no eran contemplados en la década de 1970 como el racismo y otras problemáticas sociales que se reflejaron en sus series de comedia como All in the Family (Todo en familia) y Good Times. Actualmente a sus 88 años todavía hace televisión. Lo consideran el productor más legendario de la televisión.

Lear durante la noche mencionó que valora a los equipos de personas que le han acompañado en su carrera y que le han ayudado a ser quien es.

Continúan los ganadores y las sorpresas

Emma Corrin fue la seleccionada para el premio a la mejor actriz en una serie de drama por su interpretación de la princesa Diana en The Crown. En esta categoría también estaba nominada Oliva Colman, en la misma serie. Esta ha sido una serie controvertida que ha tratado de dar a conocer una historia con ficción de la vida de la familia británica guiada por la reina Isabel II.