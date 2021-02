Jayro Bustamante, director de “La Llorona”, recuerda que intentaron bloquear su rodaje

Los cineastas Flippo Menehetti, Thomas Vinterberg, Edoardo Ponti, Jayro Bustamante y Lee Isaac Chung participaron en el foro organizado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, representada por Silvia Bizio.

Este sábado 27 de febrero, un día antes de la ceremonia de los Globos de Oro, Jayro Bustamante, Thomas Vinterberg, Edoardo Ponti y Lee Isaac Chung, los directores de las cinco películas nominadas en la categoría “Mejor película de habla no inglesa” participaron en un foro moderado por Silvia Bizio, miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

En el evento, que fue transmitido en la página web de los Globos de Oro, el guatemalteco Jayro Bustamante comentó que cuando producían “La Llorona” recibieron llamadas anónimas que les recomendaban no hacer la película, por la temática que aborda. Incluso, cuando iniciaron el rodaje “tuvieron un intento de bloqueo por la exministra de Relaciones Exteriores” para que no se llevara a cabo el filme.

Sin embargo, esos “consejos” animaron al equipo de producción a continuar con la película porque se dieron cuenta que tenían un tema mucho más álgido de lo que imaginaron. Esto hizo que la película estuviera más rápido de lo planificado. “Dijimos que lo que teníamos que hacer era que la película existiera, porque si nos atacaban o nos hacían algo, al menos la película existiría”, comentó.

“En Guatemala, con La Llorona ha pasado algo curioso. Ahora que la película ha tenido un buen camino en los festivales de cine y ha recibido varios premios las personas se sienten orgullosas del trabajo, de la producción, cuando antes recibimos mensajes de que no la hiciéramos. Digamos que los premios han cambiado la percepción de la gente”, dijo el cineasta.

Respecto a cómo surgió la inspiración para escribir esta historia, Bustamante relató que debido a que nació en una comunidad indígena se dio cuenta de los actos discriminatorios que vivían, sobre todo su abuela y mamá, por ser mujeres indígenas. Así que decidió que por medio de lo que más le gusta hacer, cine, trataría de erradicar los motivos por los que se discrimina a las personas en Guatemala.

Una de ellas es por ser indígena, temática que abordó en la película Ixcanul (2015). Otra es el ser “comunista”, dirigido a quienes velan por los derechos humanos, según cuenta. “Entonces, cuando te das cuenta que estás en un país que insulta a quienes defienden los derechos humanos, entiendes que estás en un país que vive muchas injusticias”, dijo.

Actores nuevos

Silvia Bizio, miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, comentó que esta categoría también se caracteriza porque las producciones cuentan con actores nuevos, que quizá están iniciando sus carreras de actuación.

“Cuando ves que las compañías excluyen a algunos personajes, consideras que la vida termina a los 37. Pero a los 40 es una forma en que la vida comienza, porque tenes mucha experiencia que ofrecer. Cuando le ofrecí el personaje a mi mamá Sofía Loren, protagonista de la película La vida ante sí, tenía 85 y vi la luz y pasión en sus ojos, entonces me di cuenta que tenía la energía, capacidad, memoria y todo para hacer el personaje”, comentó Edoardo Ponti, director de La vida ante sí.

Bustamante comentó que en “La Llorona”, al ser una película que tiene dos generaciones de actores, no hubo distinción en las edades al momento de recibir capacitaciones o en los ensayos. El hecho de que haya dos generaciones, de cierta forma fue intencional, para representar cómo Guatemala está dividida por edades, ya que hay una “generación muy conservadora que continúa con la discriminación hacia las personas indígenas, y es una generación que no quiere cambiar y no lo hará. Para que suceda La Llorona tendría que venir, meterse en ellos y hacerles vivir lo que los indígenas viven”.

El cineasta relató que conoció a María Mercedes Coroy hace aproximadamente seis años. En una de las múltiples platicas que ha tenido con ella, en algún momento la actriz le dijo que quería interpretar un personaje en el que pudiera gritar mucho, para compensar el silencio que su madre y abuela tuvieron que pasar cuando el Ejército llegó a su comunidad.

“Ha sido muy enriquecedor trabajar con ella -María Mercedes Coroy-. Su personaje en “La Llorona” lo divide en dos, para dar vida a Alma y a la Llorona. Eso es difícil, sobre todo porque Alma es un personaje cliché para ella, porque interpreta a una mujer indígena que trabaja como ama de casa”, comentó Bustamante.

Consejos para los próximos cineastas

Para los productores, el mejor consejo que pueden dar a las nuevas generaciones de cineastas es que siempre se rodeen de un buen equipo. “Recordemos que la producción se hace en equipo, no lo puede hacer solo una persona, así que rodéense de las personas correctas, de quienes confíen en ustedes, eso es lo importante, así no se sienten solos en esta aventura”, dijo Filippo Meneghetti, director de Entre Nosotras.

Para Lee Isaac Chung, director de Minari, lo mejor siempre será conectar con la realidad, con el mundo exterior que da diversidad de experiencias y abre un mundo que permite acercar el cine a la audiencia.