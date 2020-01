Ganadores de los premios SAG

Los premios SAG se entregaron este domingo en Los Ángeles. Foto Prensa Libre: AFP

En medio de quejas por la falta de diversidad en las nominaciones de esta temporada de premios en Hollywood, este domingo se celebró la ceremonia de los SAG que otorga el Sindicato de Actores de la industria del cine y la televisión en EE.UU.

Los actores canadienses, padre e hijo, Eugene Levy y Dan Levi, dieron la bienvenida a la premiación.

Robert De Niro recibió el Lifetime Achievement Award, el reconocimiento a su carrera artística.

Premios SAG: categorías de televisión

Mejor actriz de comedia: Phoebe Waller Bridge – Fleabag

Mejor actor de comedia: Tony Shahloub – The Marvelous Mrs Maisel

Mejor actuación de elenco en una comedia: The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actriz de miniserie: Michelle Williams – Fosse/Verdon

Mejor actor de miniserie: Sam Rockwell – Fosse/Verdon

Mejor actriz de drama: Jennifer Aniston – The Morning Show

Mejor actor de drama: Peter Dinklage – Game Of Thrones

Mejor actuación en conjunto en drama: The Crown

Premios SAG: categorías de cine

Mejor actriz de reparto: Laura Dern – Marriage Story

Mejor actor de reparto: Brad Pitt – Once Upon A Time In Hollywood

Mejor actor protagonista: Joaquin Phoenix – Joker

Mejor actriz protagonista: Renée Zellweger – Judy

Mejor reparto: Parasite

