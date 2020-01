Sorpresas y curiosidades de los nominados a los premios Óscar 2020

La 92 entrega de los premios Óscar se llevará a cabo el 9 de febrero en Los Ángeles. (Foto: Hemeroteca PL).

Este lunes se anunciaron los candidatos a las 24 categorías de los premios Óscar 2020, a través de una transmisión por internet. Con 11 menciones, la película Joker acaparó la mayor cantidad de nominaciones, seguida por The Irishman, Once Upon a Time … in Hollywood y 1917, cada una con 10 candidaturas.

Lea además Todos los nominados a los Óscar 2020 Keneth Cruz 13 de enero de 2020 a las 08:04h

Se avizora una ceremonia reñida, en la cual no hay un claro favorito y puede pasar de todo.

Cuando se anunciaron los nominados también causó sorpresa que la cinta española Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, no solo compite en la categoría de mejor película internacional, como se esperaba, sino que logró otra candidatura más con Antonio Banderas, quien competirá en el rubro de mejor actor por primera vez.

La 92 ceremonia de los Óscar se celebrará el domingo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California (EE. UU.). Queda poco menos de un mes para la gran fiesta del cine, y conforme se acerque la fecha, todo el mundo comenzará a hablar de la gala.

Nosotros aquí le compartimos varios datos curiosos e interesantes de esta edición de los Óscar para que se vaya preparando para el día y para las trivias o charlas que seguramente tendrá alrededor del tema.

Las películas de las que más se hablará (y que todos querrán ver)

Recuerde estos títulos: Joker, 1917, The Irishman (El Irlandés) y Once Upon a Time… In Hollywood (Érase una vez en… Hollywood). Son las cintas con más candidaturas. Y lo más probable es que el Óscar a mejor película vaya para una de estas.

Vale la pena también tomar en cuenta Marriage Story (Historia de un matrimonio), Jojo Rabbit y Parasite (Parásito), también candidatas al premio de mejor película. Y aunque no acapararon tantas nominaciones con las otras, también son claras apuestas de los críticos para alzarse con el gran premio.

La gran sorpresa proviene de Corea

Este año, la gran sorpresa es la comedia negra Parasite, del realizador surcoreano Bong Joon-ho, que además de ser postulada como mejor película internacional, recibió otras tres fuertes candidaturas: mejor director, mejor guion original y mejor película.

Dato interesante: con Parasite, esta es la 12° ocasión en que una película de habla no inglesa opta por el premio a mejor película, según publica el diario El País en su web.

¿Y quiere un dato aún más interesante? Ninguna de esas películas hasta ahora ha ganado la estatuilla dorada más importante. Los críticos y los públicos que disfrutaron de Parasite en los cines cruzan los dedos para que esta vez cambie la historia.

Y por cierto, la cadena HBO ya prepara una serie basada en Parasite, según anunció recientemente.

Postulados por primera vez

Varios son los artistas que este año se convierten en primerizos en los Óscar.

Según un recuento que hizo The Hollywood Reporter, además de Banderas con Dolor y Gloria, la actriz estadounidense Scarlett Johansson es otra de las que recibieron nominaciones por primera vez a los Óscar.

Debutan como postulados en categorías de actuación la británica Cynthia Erivo (Harriet), el escocés Jonathan Pryce (The Two Popes) y la inglesa Florence Pugh (Little Women).

El surcoreano Bong Joon-ho (Parasite) compite por primera vez, con varias menciones, y en la categoría de mejor guion debutan el coreano Han Jin-won (Parasite), la escocesa Krysty Wilson-Cairns (1917) y el estadounidense Rian Johnson (Knives Out).

The Hollywoor Reporter resaltó que en el rubro de mejor película animada hay varios primerizos, incluyendo a Bradford Lewis (How to Train Your Dragon: The Hidden World); Jérémy Clapin y Marc du Pontavice (I Lost My Body); Sergio Pablos, Jinko Gotoh y Marisa Román (Klaus); y Mark Nielsen (Toy Story 4).

Además, Parasite representa la primera vez que Corea del Sur recibe una candidatura a mejor película internacional.

Scarlett y su doble participación

La actriz estadounidense Scarlett Johansson obtuvo dos nominaciones este año, pero no son por la misma película.

La estrella fue postulada a mejor actriz por su papel en el drama Marriage Story, y también compite por la estatuilla a mejor actriz secundaria (Jojo Rabbit).

Otro dato interesante: Según The Hollywood Reporter, esta es la primera vez en 13 años que un actor recibe una doble nominación desde Cate Blanchett en 2007 (mejor actriz secundaria en Elizabeth: The Golden Age y I’m Not There).

Johansson se une al selecto grupo de 11 actores que han logrado esa hazaña, añade el portal.

La súper presencia de Netflix

Con 24 postulaciones en total (más que el resto de estudios), el gigante del streaming Netflix podría hacer historia el próximo 9 de febrero.

Las producciones creadas para esta plataforma que aspiran a premios Óscar este año son: las películas The Irishman (10 nominaciones), Marriage Story (6) y The Two Popes (3); las cintas animadas I Lost My Body (1) y Klaus (1); los documentales American Factory (1) y The Edge of Democracy (1); y el corto documental Life Overtakes Me (1).

Lo que algunos críticos temen es que, al igual que como pasó el año pasado en los Óscar y recientemente en los Globos de Oro, Netflix reciba finalmente pocos premios, y que probablemente se debe a que la industria del cine aún mira con recelo el crecimiento de las plataformas de streaming y la manera en que están cambiando la manera de ver cine.

España tiene 3 candidaturas

Muchos ya esperaban que Almodóvar obtuviera una postulación a mejor película extranjera, lo cual se cumplió. Además, se sorprendieron con la nominación del español Antonio Banderas para el premio a mejor actor.

Sin embargo, pocos saben que España también estará presente en los Óscar 2020 en el rubro de mejor película animada. Se trata de Klaus, filme del español Sergio Pablo producido con Atresmedia y Netflix, enfocado en la historia de Santa Claus.

Los olvidados

Cada vez que se anuncian nominados a los Óscar las sorpresas también tienen que ver con aquellos que la gente esperaba ver entre los candidatos pero que no lograron estar entre los listados.

Este año los grandes “olvidados” son Jennifer López, Frozen 2 y las mujeres directoras.

J.Lo, quien tiene una exitosa trayectoria en la música y sonaba como candidata por primera vez a los Óscar con su aclamado papel en la comedia negra Hustlers, no fue tomada en cuenta. La estrella estadounidense del pop fue postulada en la pasada edición de los Globos de Oro, y aunque no ganó, la crítica esperaba que eso fuera un buen auguro para tomar un lugar en los premios de la Academia de Hollywood.

Frozen 2 no logró ser nominada a la categoría de mejor película animada. Y como lo hizo notar The New York Times en una publicación de esta mañana, la cinta de Disney “falló” contra otras películas de más bajo perfil que sí fueron tomadas en cuenta, como el dúo de Netflix I Lost My Body y Klaus.

La buena noticia para Frozen 2 es que sí logró que su exitoso tema Into the Unknown esté nominado como mejor canción.

Y en cuanto a la presencia femenina, por segundo año consecutivo causó decepción que ninguna mujer figure en la categoría de mejor director. The New York Times escribió que la estadounidense Greta Gerwig (Little Women) pudo haberse convertido en la primera mujer en ser nominada dos veces como mejor director; sin embargo, fue descartada al igual que otras fuertes contendientes como Celine Sciamma (Portrait of a Lady on Fire) y Lulu Wang (The Farewell).

Dónde o cómo ver las películas nominadas en Guatemala

En las próximas semanas crecerá el interés por ver las películas nominadas, de las cuales algunas ya se han proyectado en los cines, otras pueden verse en streaming y otras aún no han llegado a cartelera.

Para empezar, desde Guatemala pueden verse a través de Netflix las ocho producciones de esa plataforma que acaparan la mayoría de candidaturas, incluyendo la aclamada The Irishman. Las otras siete son Marriage Story, The Two Popes, I Lost My Body, Klaus, American Factory, The Edge of Democracy y Life Overtakes Me.

En los cines están ahora en cartelera la comedia negra Parasite (cuatro nominaciones, entre estas mejor película) y el drama biográfico Judy (postulación para Renée Zellweger a mejor actriz).

Además, pronto estará en los cines de Guatemala la comedia dramática Jojo Rabbit (seis nominaciones), que llegará a cartelera el 23 de enero.

Y atención: el 30 de enero se estrenan en el país las también nominadas 1917, Little Women y A Beautiful Day in the Neighborhood.

Contenido relacionado:

>Todo lo que necesita saber sobre The Irishman, de Martin Scorsese

>La guerra de Spielberg contra Netflix

>Lo más destacado de los Globos de Oro 2020